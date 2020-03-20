Слідчий комітет Росії підготував обвинувальний акт у справі народного депутата України, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Відповідно до переданої Джемілєвим копії повідомлення СК про день пред'явлення обвинувачення, оприлюдненої виданням "Українська правда", його звинувачують за ч.3 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону Російської Федерації), ч. 1 ст. 222 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 1 ст. 244 (недбале зберігання вогнепальної зброї, яке створило умови для його використання іншою особою, що призвело до смерті людини або інших тяжких наслідків), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Джемілєву також повідомили, що він "має право самостійно запросити захисника або клопотати про забезпечення участі захисника слідчим".

Вручення обвинувального акта призначено на 10 квітня в приміщенні ГУ Слідчого комітету в Криму в м.Сімферополі.

Зазначається, що справу було розпочато 11 серпня 2014 року.