Росії не вдасться уникнути відповідальності за МН17 – постпред України при ООН

09:15 09.04.2020   Украина

Росія вкотре намагалася використати майданчик ООН, аби завадити правосуддю щодо збитого над Україною пасажирського літака рейсу MH17, однак отримала попередження, що їй не вдасться уникнути відповідальності за цей злочин.

На цьому наголосив в ексклюзивному коментарі  Укрінформу за результатами засідання Радбезу Організації Об'єднаних Націй постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Росія ініціювала в середу обговорення в РБ ООН міжнародного розслідування, пов'язаного зі збиттям малайзійського літака рейсу МН17. На хвилину можна було би уявити, що в Москві нарешті вирішили повідомити Раді Безпеки про готовність співпрацювати зі слідством, як того вимагає схвалена у 2014 році резолюція 2166. Але дива не сталося", - заявив постпред.

Він зауважив, що, як засвідчила дискусія, "Росія продовжує істерично зловживати майданчиком головного міжнародного безпекового органу для дискредитації судового процесу, який розпочався в Гаазі 8 березня".

Кислиця нагадав, що в липні 2015 року делегація РФ наклала вето на проєкт резолюції РБ ООН про створення міжнародного трибуналу у справі МН17. Водночас, з боку Кремля триває масована кампанія дезінформації та фальсифікації обставин трагедії, а впродовж останніх місяців російські "фабрики тролів" розганяють сотні фейків про судовий розгляд справи.

"У Москві не співпрацюють ні зі Спільною слідчою групою, яка довела походження російської ракети, ні з нідерландською судовою системою, що здійснює кримінальне провадження. Такі дії є відвертим ігноруванням положень Резолюції Радбезу 2166, за яку голосувала, в тому числі, російська делегація", - підкреслив Кислиця.

Водночас, він висловив тверде переконання, що, попри затяжне політичне піке, відповідальності за збиття літака Росії уникнути не вдасться. "Про це, до речі, сьогодні чітко заявили Бельгія, яка виступала від імені інших членів Спільної слідчої групи - Нідерландів, Австралії, Малайзії й України, та інші члени Радбезу", - зауважив Кислиця.

За його словами, перший крок вже зроблено: чотирьом особам висунуто звинувачення у цій справі. "Згодом на лаві підсудних буде більше людей, оскільки важливо встановити не лише виконавців, а й замовників цього злочину", - наголосив дипломат.

Зі свого боку, Україна продовжить надавати максимальне сприяння слідчій групі та судовому процесу в Нідерландах, а також доводитиме вину Росії в Міжнародному суді ООН, запевнив Кислиця.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Міжнародна Спільна слідча група заявила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року вона назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

У судовому комплексі “Схіпхол” в Гаазі 9, 10, 23 березня 2020 року відбулися перші судові засідання у справі МН17. Наступне відбудеться 8 червня 2020 року.



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