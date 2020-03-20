Через COVID-19 силовики заблокували лікарню в окупованому Армянську

09:01 09.04.2020   Крым

Через COVID-19 заблоковано лікарню в тимчасово окупованому Армянську і цехи заводу "Кримський Титан".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає  Укрінформ.

"Ситуація з епідемією коронавірусу в тимчасово окупованому Криму загострюється. Зокрема, у ніч з 7 на 8 квітня було заблоковано Центральну міську лікарню міста Армянськ. У медичному закладі проходив лікування чоловік з діагнозом гіпертонічний криз, у якого було зафіксовано зараження COVID-19. За попередніми даними, він був інфікований внаслідок контактів з родичкою, яка повернулася з Москви", - йдеться у повідомленні.

Наразі весь персонал у складі 124 осіб та близько 100 пацієнтів заблоковані у лікарні на 14 діб.

"Водночас, за наявною інформацію, зранку 8 квітня на робочих місцях також були заблоковані працівники кількох цехів заводу "Кримський титан". Для забезпечення блокади залучені військовослужбовці російського окупаційного контингенту", - зазначили у Мінреінтеграції.

Як зауважили у міністерстві, блокування працівників, яке здійснюється окупаційною адміністрацією з метою збереження показників виробництва, створює небезпеку сплеску коронавірусу у колективі "в умовах, коли немає можливості забезпечити людям належну медичну допомогу".

"Водночас, глибоку стурбованість викликає інформація від представників окупаційної російської адміністрації в українському Криму про те, що російське Міноборони планує хворих на коронавірус військових розміщувати у Севастополі" - зазначили у міністерстві.

Як повідомляється, для цього вже розпочалась підготовка госпітального судна "Єнісей", яке росіяни використовують як поліклініку для медоглядів і невеликий безкоштовний військовий готель для командування.

Як написав у Facebook аналітик, експерт з питань суспільної комунікації Юрій Федоренко, лікарня повністю оточена патрулями Росгвардії і поліції через загрозу тотального зараження персоналу корона вірусом.

У Мінреінтеграції відзначили, що передадуть відповідну інформацію Херсонській ОДА та підрозділам, які забезпечують роботу КПВВ на адміністративні межі з Кримом, для врахування у роботі на період підвищеної небезпеки.

У відомстві також нагадали, що станом на 7 квітня російська окупаційна влада визнала 22 випадки зараження коронавірусом в Криму і 5 випадків у Севастополі. Ще близько 7 тис. осіб перебуває під різними типами спостереження через підозри інфікування.

"За наявною інформацією, реальна кількість інфікованих значно вища, адже російська окупаційна влада приховує факти захворювань серед своїх військових" - додали у Мінреінтеграції.

За даними сайту Worldоmeter, у світі зафіксовано 1 453 247 випадків COVID-19, зокрема 83 588 летальних, 309 807 осіб одужали. В Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.



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