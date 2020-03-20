Родичі Веджіє Кашка налаштовані дійти до міжнародного суду - адвокат

19:15 08.04.2020   Крым

Родичі ветерана кримськотатарського руху Веджіє Кашка, яка померла після затримання російськими силовиками, мають намір пройти всі інстанції в РФ і далі звернутися до міжнародних судів.

Про це адвокат Микола Полозов повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

«Наразі можу сказати, що позиція близьких Веджіє, сина Ібрама-ага, полягає в тому, щоб йти до кінця, пройти всі інстанції в Росії і далі звертатися в міжнародні суди, щоб те свавілля, яке влаштували силовики щодо літньої жінки, не залишилося безкарним», - сказав Полозов.

Він уточнив, що підготовлена ​​ним апеляційна скарга на рішення «суду першої інстанції» про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом смерті Веджіє Кашка була подана до так званого «Верховного суду Криму». «Днями надійшов лист звідти, але без додатка, тож, я не знаю, про що йдеться в рішенні, і дата засідання поки що невідома», - додав адвокат.

За його словами, зараз всі процеси через пандемію призупинилися. «Суди в Росії також призупинили свою роботу, розглядаються тільки невідкладні справи... Тому поки що ми чекаємо. Сподіваюся, після травневих свят ситуація нормалізується», - резюмував захисник.

Як повідомлялося, 23 листопада 2017 року в окупованому Криму відбулися затримання та арешти чотирьох кримських татар: Бекіра Дегерменджи, Руслана Трубача, Кязіма Аметова та Асана Чапуха. Свідком цих подій стала ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка, яку також затримали. Вона померла в машині швидкої допомоги.

У порушенні справи за фактом її смерті було відмовлено. Підконтрольний РФ "суд" в Криму також не задовольнив скаргу адвоката Миколи Полозова на відмову слідчого Слідчого комітету Росії (СКР) в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі Веджіє Кашка.



Ще на цю тему:

16:20 08.04.2020
Першою в черзі на купівлю землі в Криму має стояти держава – Чубаров
18:21 07.04.2020
Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Ескендера Сулейманова поместили в психиатрическую больницу - мать
08:01 07.04.2020
Дружини фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» отримали повідомлення з російських колоній
20:45 06.04.2020
Денісова заявляє про загрозу життю українських політв'язнів у Росії
20:30 06.04.2020
Дружина кримського політв’язня Ісмаїлова не має звісток з лютого / Фото
16:01 03.04.2020
Окупанти “застерегли” кримського активіста від участі в мітингах
20:21 01.04.2020
В Алуште возбудили административное "дело" против имама местной религиозной общины
20:01 01.04.2020
Письма крымчан: Тяжела ноша коллаборантика в Крыму
19:21 01.04.2020
Звільнений з російської колонії фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» повернувся до анексованого Криму
08:01 01.04.2020
Політв'язень нагадав про масові арешти у Криму рік тому
19:10 31.03.2020
Лидеру Меджлиса крымскотатарского народа заочно предъявили обвинение по двум статьям УК РФ
18:20 31.03.2020
Кримський татарин Сайфулаєв вийшов на свободу після 5 років незаконного ув'язнення в РФ / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
17:01 07.04.2020
Вірменія заборонила в'їзд для іноземців
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
16:41 07.04.2020
Болгарія забороняє в'їзд іноземцям майже з усього світу через коронавірус
15:00 02.04.2020
Туристический сектор в Болгарии ждет падения доходов от 50 до 100%
Всі новини країни
Греция Греция
09:20 08.04.2020
Накрывший Грецию циклон запер корабли в портах
20:20 07.04.2020
У Греції лікарі протестували через брак засобів захисту і медперсоналу
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
16:40 02.04.2020
Греція закрила на карантин табір для біженців: заражені 20 осіб
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
12:40 08.04.2020
В грузинский порт Поти вошли 5 военных кораблей НАТО
09:00 08.04.2020
ЕБРР включил Грузию в «пакет солидарности»
18:40 06.04.2020
Пандемия коронавируса не мешает инфраструктурным проектам в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
20:40 02.04.2020
В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 08.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 7, 8 апреля
19:45 08.04.2020
В Южном военном округе РФ сформировано и находится в постоянной боеготовности 58 отрядов ликвидации ЧС
19:00 08.04.2020
В суд Петербурга подали иск о банкротстве крупнейшего судостроительного завода
18:45 08.04.2020
Северная верфь планирует сдать фрегат 'Адмирал Касатонов' в конце мая – начале июня
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
14:21 03.04.2020
Румунія перенесе червневі місцеві вибори - прем'єр
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 08.04.2020
Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
08:40 08.04.2020
В Анкаре взорвался склад предприятия военно-промышленной компании
17:41 07.04.2020
Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус
10:45 07.04.2020
У Туреччині побудують дві лікарні та безкоштовно роздаватимуть людям маски
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 08.04.2020
Уряд спростив процедуру отримання допомоги переселенцям на період карантину
20:20 08.04.2020
МЗС України висловлює протест через вирок Кашуку в окупованому Криму
19:30 08.04.2020
Власник затонулого в Одесі танкера запевнив генпрокурора що найближчим часом забере судно
19:15 08.04.2020
Родичі Веджіє Кашка налаштовані дійти до міжнародного суду - адвокат
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд