Родичі ветерана кримськотатарського руху Веджіє Кашка, яка померла після затримання російськими силовиками, мають намір пройти всі інстанції в РФ і далі звернутися до міжнародних судів.

Про це адвокат Микола Полозов повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

«Наразі можу сказати, що позиція близьких Веджіє, сина Ібрама-ага, полягає в тому, щоб йти до кінця, пройти всі інстанції в Росії і далі звертатися в міжнародні суди, щоб те свавілля, яке влаштували силовики щодо літньої жінки, не залишилося безкарним», - сказав Полозов.

Він уточнив, що підготовлена ​​ним апеляційна скарга на рішення «суду першої інстанції» про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом смерті Веджіє Кашка була подана до так званого «Верховного суду Криму». «Днями надійшов лист звідти, але без додатка, тож, я не знаю, про що йдеться в рішенні, і дата засідання поки що невідома», - додав адвокат.

За його словами, зараз всі процеси через пандемію призупинилися. «Суди в Росії також призупинили свою роботу, розглядаються тільки невідкладні справи... Тому поки що ми чекаємо. Сподіваюся, після травневих свят ситуація нормалізується», - резюмував захисник.

Як повідомлялося, 23 листопада 2017 року в окупованому Криму відбулися затримання та арешти чотирьох кримських татар: Бекіра Дегерменджи, Руслана Трубача, Кязіма Аметова та Асана Чапуха. Свідком цих подій стала ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка, яку також затримали. Вона померла в машині швидкої допомоги.

У порушенні справи за фактом її смерті було відмовлено. Підконтрольний РФ "суд" в Криму також не задовольнив скаргу адвоката Миколи Полозова на відмову слідчого Слідчого комітету Росії (СКР) в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі Веджіє Кашка.