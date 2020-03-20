Уряд спростив процедуру отримання допомоги переселенцям на період карантину
|20:40 08.04.2020
|Крым
Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на період карантину.
Як пише Радіо Свобода, за повідомленням, постанову схвалили на засіданні уряду 8 квітня, повідомляє пресслужба уряду.
«Відтак, у разі, якщо закінчення поточного шестимісячного строку виплати грошової допомоги відбулося в період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його відміни, призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк здійснюється без подання відповідної заяви і документів, які були передбачені раніше, у такому ж розмірі, в якому вона виплачується в поточному шестимісячному строці», – йдеться в повідомленні.
Як повідомили у Кабміні, визначені строки не зараховуються у період перебування на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і в анексованому Криму.
На цей період також забороняється ухвалювати рішення про скасування дії довідки ВПО.
Ще на цю тему:
Кримського журналіста відправили в обсервацію після повернення з материкової України
У Криму ще один випадок коронавірусу "привезли" з Москви
В Крыму ожидают всплеска безработицы через месяц
Covid-19 в оккупированном Крыму. Сухие цифры
Всех приезжающих в оккупированный Севастополь хотят закрывать на 14-дневный карантин
У Генічеську підготували місце для обсервації громадян, які прибувають з анексованого Криму
Українські прикордонники вийшли з самоізоляції після контакту з хворим на COVID-19 кримчанином
Жителів Криму і ОРДЛО зобов'яжуть пройти обсервацію