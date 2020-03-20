Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 7, 8 апреля

21:00 08.04.2020   Россия

По информации пресс-службы  Министрства обороны России на территории Южного военного округа 7 и 8 апреля прошли следующие мероприятия:

1. Церемония открытия окружного этапа конкурсов Армейских международных игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» состоялась на общевойсковом полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области.

Состязания открыл динамический показ боевых возможностей мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО с применением армейской авиации.

Были продемонстрированы возможности боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3, современных танков Т-90А и 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С19 «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

Экипажи бомбардировщиков Су-24М показали летные и ударные возможности, боевое применение вертолетов Ми-28 и Ми-8 АМТШ, которые нанесли удары неуправляемыми ракетами по условному противнику, обеспечив высадку тактического десанта. Военнослужащие разведывательных подразделений ЮВО, выполнив десантирование, продемонстрировали навыки армейского рукопашного боя.

В окружных состязаниях, которые продлятся до конца недели, принимают участие лучшие экипажи танков Т-72Б3 и мотострелковых взводов на боевых машинах пехоты БМП-2 с Северного Кавказа, Закавказья, Крыма и Ростовской области.

Победители окружного этапа конкурсов выступят в всеармейских этапах которые пройдут в мае.

2. В Ростовской области на полигоне Кадамовский стартовало двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой ротных тактических групп 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армииЮВО.

Командование впервые в формате учения оценит знания и навыки личного состава по тактической подготовке в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

Ротные тактические группы мотострелковых и танковых частей совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон и приступили к розыгрышу тактических действий групп друг против друга.

Применяя боевой опыт современных вооруженных конфликтов, командиры подразделений используют беспилотники для выявления засад и огневых средств условного противника, а также для определения координат объектов, подлежащих уничтожению имеющимися в распоряжении огневыми средствами.

В тактическом учении задействованы комплексы с беспилотными летательными аппаратами, вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, а также танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и минометные комплексы «Сани».

3. Военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии ЮВО провели специальную обработку воинских частей в Северной Осетии в рамках учения.

Были продезинфицированы военная техника, дороги и местность, где располагаются воинские части 58-й армии ЮВО. Учение с батальоном специальной обработки полка РХБ защиты продлятся до конца недели.

Также мобильные посты РХБ защиты с применением машин химической разведки РХМ-6 в индивидуальных средствах защиты осуществили забор проб воздуха, воды и грунта для выявления условного заражения местности на маршрутах движения колонн.

Только после оценки уровня заражения боевая техника группировки приступает к совершению марша на полигоны для выполнения задач по предназначению.

4. Штурмовая авиация ЮВО пополнилась новейшим модернизированным самолетом Су-25СМ3. Совершив перелет с завода-изготовителя на аэродром постоянного базирования в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Краснодарском крае, самолет преодолел более 800 км.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков. Все что требуется боевому летчику – точные координаты объекта.

Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов самолетов к эксплуатации в заданных режимах.

Это уже пятая поставка самолетов данного типа в авиационные части ЮВО. Таким образом, общее число модернизированных «Грачей» превысило два десятка единиц.

5. Авиационный полк армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в Краснодарском крае пополнился новыми вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор».

Ранее представители округа на предприятии-изготовителе завершили приемку новых винтокрылых машин, после чего она была доставлена на аэродром постоянного базирования.

«Терминатор» оснащен современным навигационным оборудованием, которое позволяет совершать полеты и выполнять задачи в любых погодных условиях.

Военнослужащим инженерно-авиационной службы предстоит провести необходимый комплекс регламентных приемных работ, полностью проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов.

В ближайшие время экипажи вертолётов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок вертолета, полеты на высотах до 1000 м, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило около 12 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

6. Офицеры общевойсковой армии ЮВО в Ставрополе завершили сдачу зачетов по физической подготовке.

В зависимости от возрастной категории военнослужащие сдавали от трех до пяти нормативов на силу, быстроту и выносливость.

По итогам работы комиссии объединение получило оценку «хорошо». Около 60% офицеров получили оценку «хорошо» и «отлично», более 20% офицеров получили высший уровень. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, значительно увеличилось количество положительных оценок.

Кроме того, комиссия определила лучших по уровню подготовки в этом периоде.

7. В Волгоградской области начался весенний призыв граждан на военную службу. Основная часть новобранцев региона будет проходить военную службу на территории ЮВО.

Всего из Волгоградской области планируется направить в войска более 2,5 тыс. призывников.

Перед отправкой к местам прохождения службы молодым людям выдадут военную форму одежды и персональные банковские карты для перечисления денежного довольствия.

В связи с действующим комплексом карантинных мероприятий в регионе призывные и сборные пункты обеспечены защитными медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами. Предусмотрена регулярная дезинфекция мест общего пользования, усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений.

8. Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Чечне на полигоне Капустин Яр выполнили боевые стрельбы.

Зенитчики ЮВО выполнили задачи по обнаружению и уничтожению около 20 мишеней, имитирующих летательные аппараты условного противника.

В качестве мишеней были использованы высокоскоростные ракеты-мишени зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», развивающие скорость до 600 м/c.

После проведения практических пусков зенитчики вернулись в пункт постоянной дислокации в Чечне. Стрельбы стали завершающим этапом полевого выхода зенитчиков в Астраханской области.



Ще на цю тему:

20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
19:45 08.04.2020
В Южном военном округе РФ сформировано и находится в постоянной боеготовности 58 отрядов ликвидации ЧС
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
17:15 08.04.2020
Корабли Каспийской флотилии готовятся к проведению тактических учений
21:00 06.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 5, 6 апреля
19:20 06.04.2020
ЮВО: Российские силы ПВ впервые провели учения по отражению атаки гиперзвуковых ракет
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
13:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения
10:00 06.04.2020
Морская пехота Каспийской флотилии РФ продемонстрировала навыки использования ночных прицелов
08:40 06.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 2, 3, 4 апреля
20:20 02.04.2020
Артиллерия морской пехоты Каспийской флотилии РФ выполнила дивизионную стрельбу
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
17:01 07.04.2020
Вірменія заборонила в'їзд для іноземців
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
16:41 07.04.2020
Болгарія забороняє в'їзд іноземцям майже з усього світу через коронавірус
15:00 02.04.2020
Туристический сектор в Болгарии ждет падения доходов от 50 до 100%
Всі новини країни
Греция Греция
09:20 08.04.2020
Накрывший Грецию циклон запер корабли в портах
20:20 07.04.2020
У Греції лікарі протестували через брак засобів захисту і медперсоналу
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
16:40 02.04.2020
Греція закрила на карантин табір для біженців: заражені 20 осіб
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
12:40 08.04.2020
В грузинский порт Поти вошли 5 военных кораблей НАТО
09:00 08.04.2020
ЕБРР включил Грузию в «пакет солидарности»
18:40 06.04.2020
Пандемия коронавируса не мешает инфраструктурным проектам в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
20:40 02.04.2020
В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 08.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 7, 8 апреля
19:45 08.04.2020
В Южном военном округе РФ сформировано и находится в постоянной боеготовности 58 отрядов ликвидации ЧС
19:00 08.04.2020
В суд Петербурга подали иск о банкротстве крупнейшего судостроительного завода
18:45 08.04.2020
Северная верфь планирует сдать фрегат 'Адмирал Касатонов' в конце мая – начале июня
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
14:21 03.04.2020
Румунія перенесе червневі місцеві вибори - прем'єр
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 08.04.2020
Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
08:40 08.04.2020
В Анкаре взорвался склад предприятия военно-промышленной компании
17:41 07.04.2020
Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус
10:45 07.04.2020
У Туреччині побудують дві лікарні та безкоштовно роздаватимуть людям маски
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 08.04.2020
Уряд спростив процедуру отримання допомоги переселенцям на період карантину
20:20 08.04.2020
МЗС України висловлює протест через вирок Кашуку в окупованому Криму
19:30 08.04.2020
Власник затонулого в Одесі танкера запевнив генпрокурора що найближчим часом забере судно
19:15 08.04.2020
Родичі Веджіє Кашка налаштовані дійти до міжнародного суду - адвокат
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд