По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 7 и 8 апреля прошли следующие мероприятия:

1. Церемония открытия окружного этапа конкурсов Армейских международных игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» состоялась на общевойсковом полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области.

Состязания открыл динамический показ боевых возможностей мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО с применением армейской авиации.

Были продемонстрированы возможности боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3, современных танков Т-90А и 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С19 «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

Экипажи бомбардировщиков Су-24М показали летные и ударные возможности, боевое применение вертолетов Ми-28 и Ми-8 АМТШ, которые нанесли удары неуправляемыми ракетами по условному противнику, обеспечив высадку тактического десанта. Военнослужащие разведывательных подразделений ЮВО, выполнив десантирование, продемонстрировали навыки армейского рукопашного боя.

В окружных состязаниях, которые продлятся до конца недели, принимают участие лучшие экипажи танков Т-72Б3 и мотострелковых взводов на боевых машинах пехоты БМП-2 с Северного Кавказа, Закавказья, Крыма и Ростовской области.

Победители окружного этапа конкурсов выступят в всеармейских этапах которые пройдут в мае.

2. В Ростовской области на полигоне Кадамовский стартовало двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой ротных тактических групп 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армииЮВО.

Командование впервые в формате учения оценит знания и навыки личного состава по тактической подготовке в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

Ротные тактические группы мотострелковых и танковых частей совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон и приступили к розыгрышу тактических действий групп друг против друга.

Применяя боевой опыт современных вооруженных конфликтов, командиры подразделений используют беспилотники для выявления засад и огневых средств условного противника, а также для определения координат объектов, подлежащих уничтожению имеющимися в распоряжении огневыми средствами.

В тактическом учении задействованы комплексы с беспилотными летательными аппаратами, вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, а также танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и минометные комплексы «Сани».

3. Военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии ЮВО провели специальную обработку воинских частей в Северной Осетии в рамках учения.

Были продезинфицированы военная техника, дороги и местность, где располагаются воинские части 58-й армии ЮВО. Учение с батальоном специальной обработки полка РХБ защиты продлятся до конца недели.

Также мобильные посты РХБ защиты с применением машин химической разведки РХМ-6 в индивидуальных средствах защиты осуществили забор проб воздуха, воды и грунта для выявления условного заражения местности на маршрутах движения колонн.

Только после оценки уровня заражения боевая техника группировки приступает к совершению марша на полигоны для выполнения задач по предназначению.

4. Штурмовая авиация ЮВО пополнилась новейшим модернизированным самолетом Су-25СМ3. Совершив перелет с завода-изготовителя на аэродром постоянного базирования в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Краснодарском крае, самолет преодолел более 800 км.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков. Все что требуется боевому летчику – точные координаты объекта.

Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов самолетов к эксплуатации в заданных режимах.

Это уже пятая поставка самолетов данного типа в авиационные части ЮВО. Таким образом, общее число модернизированных «Грачей» превысило два десятка единиц.

5. Авиационный полк армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в Краснодарском крае пополнился новыми вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор».

Ранее представители округа на предприятии-изготовителе завершили приемку новых винтокрылых машин, после чего она была доставлена на аэродром постоянного базирования.

«Терминатор» оснащен современным навигационным оборудованием, которое позволяет совершать полеты и выполнять задачи в любых погодных условиях.

Военнослужащим инженерно-авиационной службы предстоит провести необходимый комплекс регламентных приемных работ, полностью проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов.

В ближайшие время экипажи вертолётов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок вертолета, полеты на высотах до 1000 м, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило около 12 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

6. Офицеры общевойсковой армии ЮВО в Ставрополе завершили сдачу зачетов по физической подготовке.

В зависимости от возрастной категории военнослужащие сдавали от трех до пяти нормативов на силу, быстроту и выносливость.

По итогам работы комиссии объединение получило оценку «хорошо». Около 60% офицеров получили оценку «хорошо» и «отлично», более 20% офицеров получили высший уровень. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, значительно увеличилось количество положительных оценок.

Кроме того, комиссия определила лучших по уровню подготовки в этом периоде.

7. В Волгоградской области начался весенний призыв граждан на военную службу. Основная часть новобранцев региона будет проходить военную службу на территории ЮВО.

Всего из Волгоградской области планируется направить в войска более 2,5 тыс. призывников.

Перед отправкой к местам прохождения службы молодым людям выдадут военную форму одежды и персональные банковские карты для перечисления денежного довольствия.

В связи с действующим комплексом карантинных мероприятий в регионе призывные и сборные пункты обеспечены защитными медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами. Предусмотрена регулярная дезинфекция мест общего пользования, усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений.

8. Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Чечне на полигоне Капустин Яр выполнили боевые стрельбы.

Зенитчики ЮВО выполнили задачи по обнаружению и уничтожению около 20 мишеней, имитирующих летательные аппараты условного противника.

В качестве мишеней были использованы высокоскоростные ракеты-мишени зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», развивающие скорость до 600 м/c.

После проведения практических пусков зенитчики вернулись в пункт постоянной дислокации в Чечне. Стрельбы стали завершающим этапом полевого выхода зенитчиков в Астраханской области.