Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 7, 8 апреля
|21:00 08.04.2020
|Россия
По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 7 и 8 апреля прошли следующие мероприятия:
1. Церемония открытия окружного этапа конкурсов Армейских международных игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» состоялась на общевойсковом полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области.
Состязания открыл динамический показ боевых возможностей мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО с применением армейской авиации.
Были продемонстрированы возможности боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3, современных танков Т-90А и 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С19 «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».
Экипажи бомбардировщиков Су-24М показали летные и ударные возможности, боевое применение вертолетов Ми-28 и Ми-8 АМТШ, которые нанесли удары неуправляемыми ракетами по условному противнику, обеспечив высадку тактического десанта. Военнослужащие разведывательных подразделений ЮВО, выполнив десантирование, продемонстрировали навыки армейского рукопашного боя.
В окружных состязаниях, которые продлятся до конца недели, принимают участие лучшие экипажи танков Т-72Б3 и мотострелковых взводов на боевых машинах пехоты БМП-2 с Северного Кавказа, Закавказья, Крыма и Ростовской области.
Победители окружного этапа конкурсов выступят в всеармейских этапах которые пройдут в мае.
2. В Ростовской области на полигоне Кадамовский стартовало двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой ротных тактических групп 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армииЮВО.
Командование впервые в формате учения оценит знания и навыки личного состава по тактической подготовке в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.
Ротные тактические группы мотострелковых и танковых частей совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон и приступили к розыгрышу тактических действий групп друг против друга.
Применяя боевой опыт современных вооруженных конфликтов, командиры подразделений используют беспилотники для выявления засад и огневых средств условного противника, а также для определения координат объектов, подлежащих уничтожению имеющимися в распоряжении огневыми средствами.
В тактическом учении задействованы комплексы с беспилотными летательными аппаратами, вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, а также танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и минометные комплексы «Сани».
3. Военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии ЮВО провели специальную обработку воинских частей в Северной Осетии в рамках учения.
Были продезинфицированы военная техника, дороги и местность, где располагаются воинские части 58-й армии ЮВО. Учение с батальоном специальной обработки полка РХБ защиты продлятся до конца недели.
Также мобильные посты РХБ защиты с применением машин химической разведки РХМ-6 в индивидуальных средствах защиты осуществили забор проб воздуха, воды и грунта для выявления условного заражения местности на маршрутах движения колонн.
Только после оценки уровня заражения боевая техника группировки приступает к совершению марша на полигоны для выполнения задач по предназначению.
4. Штурмовая авиация ЮВО пополнилась новейшим модернизированным самолетом Су-25СМ3. Совершив перелет с завода-изготовителя на аэродром постоянного базирования в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Краснодарском крае, самолет преодолел более 800 км.
Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков. Все что требуется боевому летчику – точные координаты объекта.
Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов самолетов к эксплуатации в заданных режимах.
Это уже пятая поставка самолетов данного типа в авиационные части ЮВО. Таким образом, общее число модернизированных «Грачей» превысило два десятка единиц.
5. Авиационный полк армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в Краснодарском крае пополнился новыми вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор».
Ранее представители округа на предприятии-изготовителе завершили приемку новых винтокрылых машин, после чего она была доставлена на аэродром постоянного базирования.
«Терминатор» оснащен современным навигационным оборудованием, которое позволяет совершать полеты и выполнять задачи в любых погодных условиях.
Военнослужащим инженерно-авиационной службы предстоит провести необходимый комплекс регламентных приемных работ, полностью проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов.
В ближайшие время экипажи вертолётов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок вертолета, полеты на высотах до 1000 м, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках.
Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило около 12 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.
6. Офицеры общевойсковой армии ЮВО в Ставрополе завершили сдачу зачетов по физической подготовке.
В зависимости от возрастной категории военнослужащие сдавали от трех до пяти нормативов на силу, быстроту и выносливость.
По итогам работы комиссии объединение получило оценку «хорошо». Около 60% офицеров получили оценку «хорошо» и «отлично», более 20% офицеров получили высший уровень. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, значительно увеличилось количество положительных оценок.
Кроме того, комиссия определила лучших по уровню подготовки в этом периоде.
7. В Волгоградской области начался весенний призыв граждан на военную службу. Основная часть новобранцев региона будет проходить военную службу на территории ЮВО.
Всего из Волгоградской области планируется направить в войска более 2,5 тыс. призывников.
Перед отправкой к местам прохождения службы молодым людям выдадут военную форму одежды и персональные банковские карты для перечисления денежного довольствия.
В связи с действующим комплексом карантинных мероприятий в регионе призывные и сборные пункты обеспечены защитными медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами. Предусмотрена регулярная дезинфекция мест общего пользования, усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений.
8. Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Чечне на полигоне Капустин Яр выполнили боевые стрельбы.
Зенитчики ЮВО выполнили задачи по обнаружению и уничтожению около 20 мишеней, имитирующих летательные аппараты условного противника.
В качестве мишеней были использованы высокоскоростные ракеты-мишени зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», развивающие скорость до 600 м/c.
После проведения практических пусков зенитчики вернулись в пункт постоянной дислокации в Чечне. Стрельбы стали завершающим этапом полевого выхода зенитчиков в Астраханской области.
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