Военнослужащие российской военной базы в Абхазии завершили контрольную проверку за зимний период обучения боевой стрельбой.

Мотострелки совместно с минометчиками и гранатометчиками отразили нападение превосходящих сил условного противника из штатного огнестрельного оружия АК-74М в горно-лесистой местности, в ночное и дневное время суток выполнили боевые стрельбы по движущимся и статичным мишеням из различного вооружения, в т.ч. из орудий БТР-82АМ, 120-мм минометов «Сани» и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В учении было задействовано свыше 30 единиц военной техники, в т.ч. современные бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» и командно-штабные машины на базе бронетранспортеров БТР-80.

Разведывательные подразделения российской военной в Абхазии в рамках лагерного сбора провели тактико-специальное учение по действиям в тылу противника.

На полигонах Цабал и Нагвалоу разведчики совершали рейды в пешем порядке и на бронетехнике от 10 до 50 км в тыл условного противника, разведгруппы работали автономно на протяжении нескольких дней.

Противодействие разведчикам оказывали мотострелковые и инженерно-саперные подразделения соединения.

На учении применялись экипировка «Ратник», современные лазерные дальномеры ЛПР-3 и приборы ночного видения. На отдельных этапах использовались комплексы разведки управления и связи КРУС «Стрелец» и беспилотные летательные аппараты.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе бронированные разведывательные машины «Дозор».