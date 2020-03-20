Корабли Каспийской флотилии готовятся к проведению тактических учений
|17:15 08.04.2020
|Россия
Десантно-штурмовые роты полка морской пехоты Каспийской флотилии провели тренировку по морской десантной подготовке на учебно-тренировочном комплексе Скорпион в Дагестане.
На специально оборудованных учебных местах военнослужащие отработали действия по погрузке (выгрузке) боевых машин на десантно-высадочные средства. Также экипажи бронетранспортёров в ходе высадки на берег с ходу провели тренировку по построению боевого порядка на необорудованном участке побережья, пишет пресс-служба Минобороні РФ.
Механики-водители выполняли задачи по подготовке боевых машин к преодолению водных преград, самовытаскиванию при просадке в песок, буксировке и совершенствовали практические навыки вождения техники на суше и на плаву.
Морская десантная подготовка заключается в отработке способов преодоления водных пространств на плавающей технике своим ходом, методов погрузки, выгрузки личного состава, боевой техники на десантные корабли и катера.
Следующим этапом подготовки подразделений морской пехоты станет совместное учение в составе корабельной десантной группы с выходом в Каспийское море.
В отработке учебных задач было задействовано около 20 единиц боевой и специальной техники.
Экипажи кораблей Каспийской флотилии после выполнения курсовой задачи по предназначению начали подготовку к выходу в море для проведения тактического учения в составе корабельной ударной группы (КУГ). В пункте постоянного базирования моряки проводят мероприятия по подготовке кораблей.
На учение будет привлечено около 20 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетный корабль «Татарстан», малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг», малый артиллерийский корабль «Волгодонск», ракетный катер «Ступинец», артиллерийские катера, базовые и рейдовые тральщики, а также суда гидрографической службы и вспомогательного флота.
В ходе начального этапа учения экипажи отработают действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу.
Следующим этапом станет выход всех привлеченных на учение кораблей и судов состава КУГ из пунктов базирования, переход в назначенные районы и организация всех видов охраны и обороны на незащищённом рейде.
На морских полигонах экипажам кораблей предстоит отработать комплекс учебно-боевых задач по предназначению.
Военнослужащие отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа в Дагестане начали перевод вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации.
На базе воинской части созданы специализированные посты технического обслуживания и назначены комиссии по контролю особенностей перевода.
В соответствии с планом будут проводиться все виды регламентного обслуживания бронетанковой и автомобильной техники, а также специального транспорта и артиллерийских систем.
Организованы занятия с личным составом по эксплуатации техники в летних условиях на 10 учебных точках, в т.ч.учебное место по эксплуатации ВВТ при аномально высоких температурах, свойственных данному региону.
Для качественного перевода и подготовки артиллерийских подразделений привлекаются артиллерийские мастера отдельного ремонтного восстановительного батальона ЮВО из Славянска-на-Кубани.
После регламентных работ специальная комиссия в составе офицеров материально-технического обеспечения проведет проверку всех подразделений на готовность к эксплуатации техники.
Всего будет обслужено около 400 единиц ВВТ, специального транспорта и артиллерийских систем.
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