Десантно-штурмовые роты полка морской пехоты Каспийской флотилии провели тренировку по морской десантной подготовке на учебно-тренировочном комплексе Скорпион в Дагестане.

На специально оборудованных учебных местах военнослужащие отработали действия по погрузке (выгрузке) боевых машин на десантно-высадочные средства. Также экипажи бронетранспортёров в ходе высадки на берег с ходу провели тренировку по построению боевого порядка на необорудованном участке побережья, пишет пресс-служба Минобороні РФ.

Механики-водители выполняли задачи по подготовке боевых машин к преодолению водных преград, самовытаскиванию при просадке в песок, буксировке и совершенствовали практические навыки вождения техники на суше и на плаву.

Морская десантная подготовка заключается в отработке способов преодоления водных пространств на плавающей технике своим ходом, методов погрузки, выгрузки личного состава, боевой техники на десантные корабли и катера.

Следующим этапом подготовки подразделений морской пехоты станет совместное учение в составе корабельной десантной группы с выходом в Каспийское море.

В отработке учебных задач было задействовано около 20 единиц боевой и специальной техники.

Экипажи кораблей Каспийской флотилии после выполнения курсовой задачи по предназначению начали подготовку к выходу в море для проведения тактического учения в составе корабельной ударной группы (КУГ). В пункте постоянного базирования моряки проводят мероприятия по подготовке кораблей.

На учение будет привлечено около 20 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетный корабль «Татарстан», малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг», малый артиллерийский корабль «Волгодонск», ракетный катер «Ступинец», артиллерийские катера, базовые и рейдовые тральщики, а также суда гидрографической службы и вспомогательного флота.

В ходе начального этапа учения экипажи отработают действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу.

Следующим этапом станет выход всех привлеченных на учение кораблей и судов состава КУГ из пунктов базирования, переход в назначенные районы и организация всех видов охраны и обороны на незащищённом рейде.

На морских полигонах экипажам кораблей предстоит отработать комплекс учебно-боевых задач по предназначению.

Военнослужащие отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа в Дагестане начали перевод вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации.

На базе воинской части созданы специализированные посты технического обслуживания и назначены комиссии по контролю особенностей перевода.

В соответствии с планом будут проводиться все виды регламентного обслуживания бронетанковой и автомобильной техники, а также специального транспорта и артиллерийских систем.

Организованы занятия с личным составом по эксплуатации техники в летних условиях на 10 учебных точках, в т.ч.учебное место по эксплуатации ВВТ при аномально высоких температурах, свойственных данному региону.

Для качественного перевода и подготовки артиллерийских подразделений привлекаются артиллерийские мастера отдельного ремонтного восстановительного батальона ЮВО из Славянска-на-Кубани.

После регламентных работ специальная комиссия в составе офицеров материально-технического обеспечения проведет проверку всех подразделений на готовность к эксплуатации техники.

Всего будет обслужено около 400 единиц ВВТ, специального транспорта и артиллерийских систем.