Корабли Каспийской флотилии готовятся к проведению тактических учений

17:15 08.04.2020   Россия

Десантно-штурмовые роты полка морской пехоты Каспийской флотилии провели тренировку по морской десантной подготовке на учебно-тренировочном комплексе Скорпион в Дагестане.

На специально оборудованных учебных местах военнослужащие отработали действия по погрузке (выгрузке) боевых машин на десантно-высадочные средства. Также экипажи бронетранспортёров в ходе высадки на берег с ходу провели тренировку по построению боевого порядка на необорудованном участке побережья, пишет пресс-служба Минобороні РФ.

Механики-водители выполняли задачи по подготовке боевых машин к преодолению водных преград, самовытаскиванию при просадке в песок, буксировке и совершенствовали практические навыки вождения техники на суше и на плаву.

Морская десантная подготовка заключается в отработке способов преодоления водных пространств на плавающей технике своим ходом, методов погрузки, выгрузки личного состава, боевой техники на десантные корабли и катера.

Следующим этапом подготовки подразделений морской пехоты станет совместное учение в составе корабельной десантной группы с выходом в Каспийское море.

В отработке учебных задач было задействовано около 20 единиц боевой и специальной техники.

Экипажи кораблей Каспийской флотилии после выполнения курсовой задачи по предназначению начали подготовку к выходу в море для проведения тактического учения в составе корабельной ударной группы (КУГ). В пункте постоянного базирования моряки проводят мероприятия по подготовке кораблей.

На учение будет привлечено около 20 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетный корабль «Татарстан», малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг», малый артиллерийский корабль «Волгодонск», ракетный катер «Ступинец», артиллерийские катера, базовые и рейдовые тральщики, а также суда гидрографической службы и вспомогательного флота.

В ходе начального этапа учения экипажи отработают действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу.

Следующим этапом станет выход всех привлеченных на учение кораблей и судов состава КУГ из пунктов базирования, переход в назначенные районы и организация всех видов охраны и обороны на незащищённом рейде.

На морских полигонах экипажам кораблей предстоит отработать комплекс учебно-боевых задач по предназначению.

Военнослужащие отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа в Дагестане начали перевод вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации.

На базе воинской части созданы специализированные посты технического обслуживания и назначены комиссии по контролю особенностей перевода.

В соответствии с планом будут проводиться все виды регламентного обслуживания бронетанковой и автомобильной техники, а также специального транспорта и артиллерийских систем.

Организованы занятия с личным составом по эксплуатации техники в летних условиях на 10 учебных точках, в т.ч.учебное место по эксплуатации ВВТ при аномально высоких температурах, свойственных данному региону.

Для качественного перевода и подготовки артиллерийских подразделений привлекаются артиллерийские мастера отдельного ремонтного восстановительного батальона ЮВО из Славянска-на-Кубани.

После регламентных работ специальная комиссия в составе офицеров материально-технического обеспечения проведет проверку всех подразделений на готовность к эксплуатации техники. 

Всего будет обслужено около 400 единиц ВВТ, специального транспорта и артиллерийских систем.



Ще на цю тему:

18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
21:00 06.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 5, 6 апреля
19:20 06.04.2020
ЮВО: Российские силы ПВ впервые провели учения по отражению атаки гиперзвуковых ракет
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
13:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения
10:00 06.04.2020
Морская пехота Каспийской флотилии РФ продемонстрировала навыки использования ночных прицелов
08:40 06.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 2, 3, 4 апреля
20:20 02.04.2020
Артиллерия морской пехоты Каспийской флотилии РФ выполнила дивизионную стрельбу
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
18:20 02.04.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии началась проверка за зимний период обучения
13:40 02.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 31 марта, 1 апреля
21:00 31.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 28, 20, 30 марта
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
Всі новини країни
Армения Армения
17:01 07.04.2020
Вірменія заборонила в'їзд для іноземців
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
10:30 01.04.2020
Вірменія продовжує карантинні обмеження через коронавірус до 10 квітня
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
16:41 07.04.2020
Болгарія забороняє в'їзд іноземцям майже з усього світу через коронавірус
15:00 02.04.2020
Туристический сектор в Болгарии ждет падения доходов от 50 до 100%
Всі новини країни
Греция Греция
09:20 08.04.2020
Накрывший Грецию циклон запер корабли в портах
20:20 07.04.2020
У Греції лікарі протестували через брак засобів захисту і медперсоналу
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
16:40 02.04.2020
Греція закрила на карантин табір для біженців: заражені 20 осіб
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
12:40 08.04.2020
В грузинский порт Поти вошли 5 военных кораблей НАТО
09:00 08.04.2020
ЕБРР включил Грузию в «пакет солидарности»
18:40 06.04.2020
Пандемия коронавируса не мешает инфраструктурным проектам в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
20:40 02.04.2020
В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых
Всі новини країни
Россия Россия
19:00 08.04.2020
В суд Петербурга подали иск о банкротстве крупнейшего судостроительного завода
18:45 08.04.2020
Северная верфь планирует сдать фрегат 'Адмирал Касатонов' в конце мая – начале июня
17:15 08.04.2020
Корабли Каспийской флотилии готовятся к проведению тактических учений
15:40 08.04.2020
Золотая лихорадка: Госбанки тоннами вывозят золото из России
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
14:21 03.04.2020
Румунія перенесе червневі місцеві вибори - прем'єр
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 08.04.2020
Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
08:40 08.04.2020
В Анкаре взорвался склад предприятия военно-промышленной компании
17:41 07.04.2020
Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус
10:45 07.04.2020
У Туреччині побудують дві лікарні та безкоштовно роздаватимуть людям маски
Всі новини країни
Украина Украина
19:30 08.04.2020
Власник затонулого в Одесі танкера запевнив генпрокурора що найближчим часом забере судно
19:15 08.04.2020
Родичі Веджіє Кашка налаштовані дійти до міжнародного суду - адвокат
18:30 08.04.2020
На крымских полигонах проходит огневая подготовка армейского корпуса Черноморского флота РФ
18:00 08.04.2020
Миколаївське конструкторське бюро розробило проєкт буксира для компанії Damen
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд