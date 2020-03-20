Танковые и мотострелковые подразделения российской военной базы в Армении в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения отработали тактику ведения встречного боя ночью на полигоне Алагяз.

Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений в маневренной обороне продемонстрировали высокую мобильность при ведении различных тактических действий в ночных условиях современного общевойскового боя, пишет пресс-служба Минобороны России.

Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обнаружили цели условного противника и передали координаты на командный пункт для выполнения задач огневого поражения.

В наступательном бою танкисты выполнили задачи в составе разведывательно-огневого комплекса, преодолели условно зараженный участок местности. Военнослужащие инженерного подразделения ротной тактической группы в обороне установили минное поле.

В контрольной проверке за зимний период обучения, которая проводится в период с 6 по 12 апреля. В Мероприятии ззадействовано более 100 единиц военной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация ЮВО.

На российской военной базе Южного военного округа в Армении начался конкурс на звание лучшего специалиста-ремонтника подразделения материально-технического обеспечения.

Военнослужащие соревнуются в индивидуальной гонке, огневой подготовке, военно-спортивной и смешанной эстафетах. Специалисты выполняют специальные работы и нормативы в составе экипажа, а также упражнения стрельб из штатного оружия на специально оборудованных участках войскового стрельбища.

Также военным ремонтникам предстоит преодолеть полосу препятствий, соревноваться в кроссе протяженностью 1 км, совершить марш до 2-3 км, установить мастерские РЭМ-КЛ, МТО-УБ1 и БРЭМ-1 в укрытие. Экипажи МТО-УБ1 будут преодолевать тактическую полосу, а экипажи БРЭМ-1 отработают эвакуацию техники с выполнением специальных заданий.

Завершится конкурс смешанной эстафетой. Командам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 3-4 километра, оборудованный препятствиями и рубежами (площадками) выполнения специальных заданий.

В конкурсе задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

Летчики армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения нанесли ночной авиационный удар по объектам условного противника на полигоне Алагяз.

Экипажи вертолетов Ми-24П и Ми-8МТВ провели пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельбу из авиационной пушки по различным типам мишеней на дальностях от 1 до 3 тыс. м.

Экипажи вертолетов, получив координаты целей от передовых авиационных наводчиков, уничтожили мишени, имитирующие артиллерийскую батарею, колонну танков условного противника с использованием приборов ночного видения.

В контрольной проверке за зимний период обучения, которая проводится в период с 6 по 12 апреля, задействовано около 20 вертолетов армейской авиации авиабазы Эребуни ЮВО.

На российской военной базе в Армении, стартовал конкурс на звание лучшего специалиста материально-технического обеспечения (МТО).

В конкурсе принимают участие военные повара, пекари, автомобилисты, специалисты вещевой и службы горючего, ремонтные подразделения, метрологи и пожарные.

Основной целью состязаний является проверка умения личного состава готовить штатную технику и вооружение к применению, обеспечение её безаварийной эксплуатации и содержания, улучшение качества технического обслуживания и совершенствование материальной базы.

В состязании принимают участие военнослужащие по 15 специальностям, как в личных зачетах, так и в командных первенствах и задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.