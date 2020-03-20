Во всех территориальных гарнизонах Южного военного округа, в том числе в высокогорных районах Северного Кавказа, сформированы и находятся в постоянной готовности 58 сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Группировка сил и средств насчитывает свыше 1,5 тысячи единиц инженерной, пожарной техники, техники радиационной химической разведки, кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФл), расчеты беспилотных летательных аппаратов, готовых к выполнению задач в зонах паводков, пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС, пишет пресс-служба Минобороны России.

На ЧФ и КФл в готовности содержатся спасательные суда и буксиры, водолазные и пожарные суда и катера. Также на флоте создана авиационная поисково-спасательная группа, в составе которой поисково-спасательный вертолет Ка-27 и военно-транспортный самолет Ан-26.

В трёхчасовой готовности содержатся авиационные группы 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, в состав которых входят вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-26 с водосливными устройствами (ВСУ-5, ВСУ-15), экипажи которых дополнительно прошли обучение на применение ВСУ.

Помощь также готовы оказать медицинские отряды специального назначения, которые оснащены пневмо-каркасными и блочно-модульными медицинскими модулями, позволяющими проводить все виды операций, в том числе операционно-полосной хирургии.

В штабе ЮВО и штабах общевойсковых объединений силами дежурных смен центров управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.