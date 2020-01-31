Власник затонулого в Одесі танкера запевнив генпрокурора що найближчим часом забере судно
|19:30 08.04.2020
|Одесса
Судновласник затонулого в Одесі танкера "DELFI" запевнив генерального прокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.
Як пише Українська правда, про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.
"Компанія запевнила, що має твердий намір усунути наслідки аварії власним коштом. Я сподіваюся, що виконання цієї обіцянки судновласника буде таким же оперативним, як і його реакція на увагу Офісу генпрокурора до справи затонулого танкера. Вкотре акцентую увагу, що всі процедури мають відбуватися не тільки швидко, а і в рамках чинного законодавства і з дотриманням екологічних норм", - цітує Венедіктову прес-служба.
Згідно із повідомленням, наразі компанія готує на погодження План проведення робіт із підйому та демонтажу танкера.
У листі до ОГП представник власника судна заявив, що затримка демонтажу танкера відбулась нібито через "зацікавленість окремих людей в освоєнні бюджетних коштів".
У компанії, яка володіє танкером, також заявили, що аварія судна не спричинила погіршення екологічної ситуації в акваторії Чорного моря.
В ОГП нагадали, що власник судна мав до 31 березня 2020 року здійснити заходи для підйому та видалення затонулого танкера з акваторії Одеського морського порту. 1 квітня 2020 року Венедіктова взяла справу на контроль.
За цим фактом триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту.
Танкер "Делфі" сів на мілину поблизу Одеси 22 листопада 2019 року.
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