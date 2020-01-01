В суд Петербурга подали иск о банкротстве крупнейшего судостроительного завода

19:00 08.04.2020   Россия

Фирма по обработке металла "КСМ Северо-Запад" потребовала в суде признать банкротом крупнейший судостроитедьный "Пролетарский завод" в Санкт-Петербурге.

Завод основан в XIX веке и в настоящее время входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пишет ТАСС.

"Истец - АО "КСМ Северо-Запад", ответчик - ПАО "Пролетарский завод". Исковое заявление - о признании должника банкротом", - говорится в материалах суда.

Сумма денежных требований в иске не обозначена. Ранее компания уже судилась с заводом, потребовав взыскать с него более 4,3 млн рублей. В феврале этого года, согласно материалам, суд удовлетворил требования компании и обязал завод вернуть эти деньги.

Согласно данным базы СПАРК, завод относится к крупным предприятиям, на нем работает более 1,8 тысяч человек. Выручка от продаж, по состоянию на конец 2019 года, составила более 4 млрд рублей, однако по итогам прошлого чистый убыток "Пролетарского завода" составил почти 45 млн рублей.

Завод, согласно данным с его официального сайта, основан в 1826 году и является одним из самых крупных предприятий Петербурга. Предприятие входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, специализируется на выпуске судового оборудования и энергетического оборудования для железнодорожной техники.



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