У Путіна відреагували на пропозицію піти з Донбасу та Криму -- "...нас там не було"
|14:15 08.04.2020
|Крым
Експосли США в Києві запропонували скасувати міжнародні санкції проти Росії, якщо Путін завершить військове вторгнення в Україну.
Речник Адміністрації президента Росії Дмитро Пєсков назвав "абсурдними" і "нереалістичні" пропозиції колишніх послів США про тиск на РФ для того, щоб Кремль прийняв рішення повернути Україні незаконно анексований Крим та вивести свої війська з території Донецької та Луганської областей на тлі пандемії коронавірусу, пише ZN,UA.
"Росія не може вийти з Донбасу, бо ніколи туди не входила", - сказав Пєсков в коментарі російським державним агентствам, продовжуючи не визнавати, що російські військові присутні в Донбасі.
У понеділок, 6 квітня, експосли США в Україні Вільям Тейлор, Стівен Пайфер та Джон Гербст заявили, що криза, пов'язана з пандемією COVID-19, може надати несподівану можливість для того, щоб розв'язати єдину гарячу війну в Європі, і запропонували, щоб США і їх союзники запропонували скасувати міжнародні санкції проти Росії, якщо президент РФ Путін завершить військове вторгнення в Україну.
3 квітня РФ намагалася провести через Генеральну асамблею ООН проєкт резолюції щодо коронавірусу з пропозицією скасування міжнародних санкцій. Україна заблокувала проєкт, Київ підтримали Грузія, США, Велика Британія, ЄС та інші країни.
Згодом було ухвалено резолюцію ГА ООН "Глобальна солідарність для боротьби з COVID-19".
Міністерство закордонних справ назвало російську резолюцію "спробою РФ скористатися ситуацією для просування власних вузькополітичних інтересів". А постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відзначив професіоналізм Москви на шляху до мети.
Ще на цю тему:
Окупанти в Криму і ОРДЛО приховують реальну картину із захворюваністю на коронавірус, зокрема щодо смертей, - Мінреінтеграціі
ЮНЕСКО заявляє про погіршення ситуації в окупованому Криму
Проукраїнського активіста Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону
Из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в Крыму могут ввести комендантский час
Больница в Армянске закрыта из-за угрозы заражения врачей коронавирусом. Здание окружено Росгвардией
В Крыму появился монополист по продаже медицинских масок
The New York Times виправило карту України без Криму