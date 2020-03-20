Експосли США в Києві запропонували скасувати міжнародні санкції проти Росії, якщо Путін завершить військове вторгнення в Україну.

Речник Адміністрації президента Росії Дмитро Пєсков назвав "абсурдними" і "нереалістичні" пропозиції колишніх послів США про тиск на РФ для того, щоб Кремль прийняв рішення повернути Україні незаконно анексований Крим та вивести свої війська з території Донецької та Луганської областей на тлі пандемії коронавірусу, пише ZN,UA.

"Росія не може вийти з Донбасу, бо ніколи туди не входила", - сказав Пєсков в коментарі російським державним агентствам, продовжуючи не визнавати, що російські військові присутні в Донбасі.

У понеділок, 6 квітня, експосли США в Україні Вільям Тейлор, Стівен Пайфер та Джон Гербст заявили, що криза, пов'язана з пандемією COVID-19, може надати несподівану можливість для того, щоб розв'язати єдину гарячу війну в Європі, і запропонували, щоб США і їх союзники запропонували скасувати міжнародні санкції проти Росії, якщо президент РФ Путін завершить військове вторгнення в Україну.

3 квітня РФ намагалася провести через Генеральну асамблею ООН проєкт резолюції щодо коронавірусу з пропозицією скасування міжнародних санкцій. Україна заблокувала проєкт, Київ підтримали Грузія, США, Велика Британія, ЄС та інші країни.

Згодом було ухвалено резолюцію ГА ООН "Глобальна солідарність для боротьби з COVID-19".

Міністерство закордонних справ назвало російську резолюцію "спробою РФ скористатися ситуацією для просування власних вузькополітичних інтересів". А постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відзначив професіоналізм Москви на шляху до мети.