Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" приступает к заключительному этапу государственных испытаний, которые пройдут в Балтийском море.

Об этом Sudostroenie.info сообщили 8 апреля в пресс-службе завода "Северная верфь", на котором построен корабль.

После заключительного этапа испытаний фрегат вернётся на завод для проведения ревизии и передачи заказчику. По данным корабелов, уже выполнены практически все пункты программы испытаний, все системы и механизмы работают в штатном режиме. С учетом хода проведения госиспытаний передача корабля Министерству обороны может состояться в конце мая – начале июня, добавляют на Северной верфи.

Отметим, головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" был передан заказчику в июле 2018 года. В 2020 году на Северной верфи запланирована закладка ещё нескольких фрегатов данного проекта.

Фрегат проекта 22350: Водоизмещение – 5000 тонн

Длина – 135 м

Ширина – 16 м

Скорость – до 29 узлов

Дальность плавания – 4500 миль

Автономность – 30 суток

Экипаж – от 170 человек