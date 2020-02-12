Северная верфь планирует сдать фрегат 'Адмирал Касатонов' в конце мая – начале июня

18:45 08.04.2020   Россия

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" приступает к заключительному этапу государственных испытаний, которые пройдут в Балтийском море. 

Об этом Sudostroenie.info сообщили 8 апреля в пресс-службе завода "Северная верфь", на котором построен корабль.

После заключительного этапа испытаний фрегат вернётся на завод для проведения ревизии и передачи заказчику. По данным корабелов, уже выполнены практически все пункты программы испытаний, все системы и механизмы работают в штатном режиме. С учетом хода проведения госиспытаний передача корабля Министерству обороны может состояться в конце мая – начале июня, добавляют на Северной верфи.

Отметим, головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" был передан заказчику в июле 2018 года. В 2020 году на Северной верфи запланирована закладка ещё нескольких фрегатов данного проекта.

Фрегат проекта 22350: Водоизмещение – 5000 тонн
Длина – 135 м
Ширина – 16 м
Скорость – до 29 узлов
Дальность плавания – 4500 миль
Автономность – 30 суток
Экипаж – от  170 человек



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