Подразделения береговой обороны и морской пехоты Черноморского флота приступили к выполнению плановых учебно-боевых стрельб из штатного оружия в оккупированном Крыму.

Стрельбы проходят на полигонах Опук, Ангарский и Казачий, расположенных на территории аннексированного Россией Крымского полуострова, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Личный состав подразделений береговой обороны выполняет упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А.

Одним из этапов мероприятия боевой подготовки стало проведение ночных стрельб экипажами танков Т-72Б3.

Военнослужащие из состава подразделений морской пехоты выполняют практические упражнения стрельб из автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В.

В ходе выполнения учебно-боевых стрельб личный состав выполняет нормативы по поражению различных типов мишеней как неподвижных, так и движущихся на различных расстояниях от 100 метров до 1 километра.

Стрельбы проходят в рамках огневой подготовки подразделений береговых войск Черноморского флота. Всего в мероприятии задействовано более 40 единиц военной техники.

Помимо этого, с подразделениями связи из состава армейского корпуса Черноморского флота проведено специальное учение по развёртыванию и установке видеоконференцсвязи в полевых условиях на полигоне боевой подготовки в Крыму.

В ходе учения военнослужащие совершили марш на полигон и отработали нормативы по развёртыванию и свёртыванию передвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных трасс и организацией беспроводных линий связи с передачей видеоизображения.

Основной задачей мероприятия являлась отработка организации и обеспечение устойчивых каналов видеосвязи руководства учения и командиров подразделений с командованием и штабом флота из любого назначенного района.

Также связисты провели тестовую видеоконференцию с одним из боевых кораблей Черноморского флота.