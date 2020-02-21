Одним з проєктів Миколаївських судноконструкторів з компанії MDEM “Marine Design Engineering Mykolayiv” стала робота багатофункціональним буксиром-штовхачем SHOALBUSTER ShB 3514.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку компанії у facebook.

Проєкт SHOALBUSTER ShB 3514 – багатофункціональний буксир-штовхач для виконання буксирних та швартових операцій, підтримки та обслуговування вітроелектростанцій. Довжина буксиру становить 35.55 метра, а водотоннажність 499 тонн. Швидкість ходу судна 13 вузлів. Екіпаж судна – 12 членів команди та 8 гостей.

Буксир Shoalbuster 3514 є першим дизель-електричним у класі лінійки Damen Shoalbuster, і на сьогодні – один із найбільших й найбільш потужних суден в класі DP2, IMO TIER 3. Відкрита корма робить судно придатним для прокладки кабелю, а потужний кран спроможний підняти широкий асортимент вантажу та обладнання.

Проєкт був виконаний з мінімальним пакетом документації для виготовлення на заводі. Поставка включала повну 3Д модель судна, завдяки чому, завод отримав можливість генерувати всю необхідну інформацію на місті, що дозволило скоротити цикл виробництва судна.