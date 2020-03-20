Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm зібрала нові докази проти деяких військових моряків 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту РФ, які брали участь в агресії проти України у Криму.

Нове розслідування опубліковано на сайті спільноти, пише Укрінформ.

"У своєму новому OSINT-розслідуванні щодо виявлення російських військовослужбовців, які брали безпосередню участь в агресії проти України у Криму, міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm зібрала нові докази проти деяких військових моряків 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ", - йдеться у публікації.

Так, під час проведення розвідки відкритих джерел інформації в соцмережі "ВКонтакті" виявлено сторінку російського моряка Єрмакова Олега Миколайовича, 1992 року народження. Він опублікував фотографію медалі за окупацію Криму та нагородного посвідчення до неї.

У посвідченні вказано номер військової частини, в якій служив Єрмаков, коли Росія розпочала збройну агресію проти України у лютому 2014 року. Військова частина 72165 – це 41-а бригада ракетних катерів ЧФ РФ, пункт постійної дислокації – тимчасово окупований Крим, м. Севастополь.

У структурі бригади два дивізіони: 166-й Новоросійський дивізіон малих ракетних кораблів та 295-й Сулинський дивізіон ракетних катерів. Кораблі обох дивізіонів брали участь в агресії.





Наступне фото з альбому Єрмакова зроблене на борту катера. "Збільшивши масштаб оригінального фото, бачимо напис на рятувальному крузі: "РКА 953". РКА – абревіатура, що означає ракетний катер. 953 – це бортовий номер ракетного катера Р-239 (проєкт 12411 "Молнія", в складі ЧФ РФ з 1992 року, місце базування катера – тимчасово окупований Севастополь, бухта Карантинна)", - зазначається у публікації. Цей катер входить до складу 295-го Сулинського дивізіону ракетних катерів 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ. У 2018 році катеру присвоїли назву "Набережні Челни".

У списку друзів Єрмакова розслідувачі знайшли Олександра Піскарьова (1991 року народження, м. Іваново), який нагороджений медаллю за окупацію Криму. Він є учасником групи під назвою "41 бригада ракетних катерів" в соцмережі "ВКонтакті". Має в альбомі фото, зроблене на борту ракетного катера Р-239.





Командиром ракетного катера Р-239 під час спецоперації захоплення Криму був капітан 3-го рангу Олексій Миколайович Орляпов, 1982 року народження.

Орляпов народився в м. Кемін (колишня назва - Бистровка) в Киргизстані, там жили і навчалися його батьки. З огляду на дані зі сторінки його батька Миколи Орляпова, Олексій проходив строкову службу на ЧФ РФ, після демобілізації продовжив службу на флоті. Так Орляпови опинилися в Криму.

Крім того, як зазначається у публікації, Олексій Орляпов був учасником російської агресії проти Грузії в 2008 році.

"Взимку 2015 року Олексій Орляпов фіксується у званні капітан 2-го рангу на посаді начальника штабу тактичної групи ракетних катерів. А в 2018 році він став командиром малого ракетного корабля (МРК) “Орєхово-Зуєво” (бортовий номер 626, входить до складу 166 дивізіону малих ракетних кораблів 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ). Також ми помітили, що Олексій Орляпов був внесений в базу даних Центру "Миротворець", але станом на 8 квітня 2020 тільки як командир МРК "Орєхово-Зуєво" без зазначення даних про його участь в окупації Криму на посаді командира ракетного катера Р-239. За результатами цього дослідження центр "Миротворець" може також доповнити інформацію, зазначену у своїй базі", - наголошують в InformNapalm.

У спільноті також нагадують, що 9 березня 2019 року Олексій Орляпов був внесений до санкційного списку РНБО України строком на 3 роки. Але в переліку осіб командного складу Збройних сил та представників влади Російської Федерації, яким Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру, його немає. Також ракетний катер Р-239 не вказаний у переліку Військової прокуратури серед кораблів, задіяних в агресії проти України.

"Тому за результатами цього дослідження волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm відкрито звертаються до держструктур України і закликають їх провести всі належні процесуальні дії", - наголошується у публікації.