Жители оккупированного Крыма, которых оккупанты незаконно призвали в российскую армию, не могут подвергаться уголовному преследованию на материковой части Украины.

Об этом сообщил прокурор Автономной Республики Крыма Игорь Поночовный, пишут Крым.Реалии.

«В соответствии с нормами международного гуманитарного права крымчане, которые призывались на службу в Вооруженные силы России, наоборот, являются жертвами незаконных действий должностных лиц государства-оккупанта», – сказал Поночовный.

Он также призвал жителей полуострова, которых заставляли служить в российской армии, обращаться в Прокуратуру АР Крым и заверил, что такие лица будут иметь статус потерпевших.

Ранее постоянное представительство Украины в Организации Объединенных Наций призвало генерального секретаря ООН отреагировать на весенний призыв жителей аннексированного Крыма в российскую армию.

4 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что намерены призвать на военную службу 3 300 крымчан. Указывается также, что большая часть призывников отправится проходить службу за пределы Крыма, в воинские части Южного и других военных округов соседней России.

В Международной правозащитной организации Human Rights Watch сообщили, что около 85% крымчан, призванных на военную службу весной 2019 года, отправили на базы соседней России.

Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность тем, что Россия открывает уголовные дела против крымчан, которые не хотят служить в ее армии.