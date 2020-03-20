В Севастополе всех туристов из Москвы и Питера отправят в платный обсерватор
|17:00 08.04.2020
|Севастополь
Всем приезжающим в оккупированный Севастополь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, придется провести две недели на карантине.
Такой указ подписал врио губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, пишет РИА Новости.
Люди, у которых нет в Севастополе постоянного места жительства, например, туристы, планировавшие снимать здесь временное жилье, отправятся в обсерваторы. Нахождение в обсерваторе будет платное.
"Сейчас есть три региона, где есть очень непростая эпидемиологическая ситуация – Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Люди, приезжающие оттуда, должны сообщить свои данные, обязательно соблюдать 14-дневный карантин и на десятый день сдать анализы. Эти меры должны нам помочь не допустить вспышки коронавируса в Севастополе", - заявил Развожаев.
По его словам те, кто возвращается из этих регионов домой, обязаны будут самоизолироваться на дому. В идеале нужно ограничить общение даже с родственниками. Если сделать это невозможно, то самоизолироваться должна вся семья.
В оккупированном Крыму сегодня было принято аналогичное решение. Всех пассажиров, прибывающих в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга авиарейсами, будут принудительно отправлять в обсерваторы.
Ще на цю тему:
Окупанти в Криму і ОРДЛО приховують реальну картину із захворюваністю на коронавірус, зокрема щодо смертей, - Мінреінтеграціі
У Путіна відреагували на пропозицію піти з Донбасу та Криму -- "...нас там не було"
ЮНЕСКО заявляє про погіршення ситуації в окупованому Криму
Проукраїнського активіста Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону
Из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в Крыму могут ввести комендантский час
Больница в Армянске закрыта из-за угрозы заражения врачей коронавирусом. Здание окружено Росгвардией
В Крыму появился монополист по продаже медицинских масок
The New York Times виправило карту України без Криму