Всем приезжающим в оккупированный Севастополь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, придется провести две недели на карантине.

Такой указ подписал врио губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, пишет РИА Новости.

Люди, у которых нет в Севастополе постоянного места жительства, например, туристы, планировавшие снимать здесь временное жилье, отправятся в обсерваторы. Нахождение в обсерваторе будет платное.

"Сейчас есть три региона, где есть очень непростая эпидемиологическая ситуация – Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Люди, приезжающие оттуда, должны сообщить свои данные, обязательно соблюдать 14-дневный карантин и на десятый день сдать анализы. Эти меры должны нам помочь не допустить вспышки коронавируса в Севастополе", - заявил Развожаев.

По его словам те, кто возвращается из этих регионов домой, обязаны будут самоизолироваться на дому. В идеале нужно ограничить общение даже с родственниками. Если сделать это невозможно, то самоизолироваться должна вся семья.

В оккупированном Крыму сегодня было принято аналогичное решение. Всех пассажиров, прибывающих в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга авиарейсами, будут принудительно отправлять в обсерваторы.