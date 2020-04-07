Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский принял на себя общее управление системой здравоохранения.

Об этом сообщила во вторник, 7 апреля, пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики, пишет РИА Новости.

По данным пресс-службы, Красносельский провел расширенное совещание в режиме видеоконференции с участием руководителей оперативного штаба, правительства ПМР, минздрава, профильных служб и медучреждений, а также глав государственных администраций.

"Учитывая нестандартность ситуации, президент принял общее управление системой здравоохранения на себя", - говорится в сообщении.

Красносельский сообщил, что с 7 апреля все действующие приказы Минздрава обсуждаемы, то есть руководители медучреждений и их подразделений, рядовые специалисты могут и обязаны включиться в работу по формированию правовой базы. "Я на связи с каждым, открыт для рабочей дискуссии, в ходе которой мы сможем выстроить эффективную систему, отшлифовать шероховатости, исправить недоработки, найти решение новых для приднестровцев задач и проблем", – приводит пресс-служба слова приднестровского лидера.

По его словам, приднестровская медицина должна быть готова к большому потоку заболевших. Красносельский добавил, что оперативно созданный на базе Слободзейской больницы общереспубликанский коронавирусный госпиталь доказал свою эффективность (через него прошли 268 пациентов) и пока справляется с нагрузкой, но его возможности ограничены тремя сотнями койко-мест. При заполнении госпиталя на две трети настанет время перехода к следующему этапу приднестровской антикоронавирусной программы – территориального размещения инфекционных стационаров.

В Приднестровье введен режим ЧП. В непризнанной республике зафиксирован 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, трое умерли.