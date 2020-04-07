Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
|16:40 08.04.2020
|Приднестровье
Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский принял на себя общее управление системой здравоохранения.
Об этом сообщила во вторник, 7 апреля, пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики, пишет РИА Новости.
По данным пресс-службы, Красносельский провел расширенное совещание в режиме видеоконференции с участием руководителей оперативного штаба, правительства ПМР, минздрава, профильных служб и медучреждений, а также глав государственных администраций.
"Учитывая нестандартность ситуации, президент принял общее управление системой здравоохранения на себя", - говорится в сообщении.
Красносельский сообщил, что с 7 апреля все действующие приказы Минздрава обсуждаемы, то есть руководители медучреждений и их подразделений, рядовые специалисты могут и обязаны включиться в работу по формированию правовой базы. "Я на связи с каждым, открыт для рабочей дискуссии, в ходе которой мы сможем выстроить эффективную систему, отшлифовать шероховатости, исправить недоработки, найти решение новых для приднестровцев задач и проблем", – приводит пресс-служба слова приднестровского лидера.
По его словам, приднестровская медицина должна быть готова к большому потоку заболевших. Красносельский добавил, что оперативно созданный на базе Слободзейской больницы общереспубликанский коронавирусный госпиталь доказал свою эффективность (через него прошли 268 пациентов) и пока справляется с нагрузкой, но его возможности ограничены тремя сотнями койко-мест. При заполнении госпиталя на две трети настанет время перехода к следующему этапу приднестровской антикоронавирусной программы – территориального размещения инфекционных стационаров.
В Приднестровье введен режим ЧП. В непризнанной республике зафиксирован 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, трое умерли.
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