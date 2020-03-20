Першою в черзі на купівлю землі в Криму має стояти держава – Чубаров

16:20 08.04.2020   Крым

Україна має створити державний фонд, у якому будуть концентруватися землі Криму для задоволення потреб кримськотатарського народу, що був позбавлений участі в розпаюванні аграрної землі після поверення на півострів з депортації.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив в передачі «Питання національної безпеки» (проєкт Центру журналістських розслідувань). 

На території Кримської автономії має бути створений земельний фонд, у якому концентруватимуться кримські землі, що не мають законних власників або ж ті, що виставлятимуться на продаж, вважає він. 

«Ми маємо тут говорити про окремий державний фонд на території кримської автономії, і держава має сконцентрувати в цьому фонді всі ті землі, які не підпадають під поняття власності, які відбулися на основі чинних законів України, починаючи з 1991 року або в окупаційний період… Ніхто не має страждати, законно отримавши право на землю в Криму, але всі ті землі, на які права є незаконними, мають бути сконцентрованими в цьому земельному фонді», – сказав голова Меджлісу.

На його думку, до цього фонду мають потрапити аграрні землі Криму, що продаються, і які держава за монопольним правом першої черги має викупити.

«Держава має придумати в спеціальному розділі якісь механізми набуття прав на землю, яка буде вивільнятися, тобто продаватися. От як раз у Криму я бачу право держави на першочергову купівлю земель, яка міняє своїх господарів. Я це бачу як домінанту, як монополію держави. Держава в Криму повинна мати монополію на першу купівлю цієї землі, і задовільнити потреби всіх кримських татар, які внаслідок депортації втратили все», – вважає Чубаров.

Він нагадав, що кримські татари переважно не були учасниками розпаювання аграрних земель у Криму, а отже, їхні права не землю не були враховані. 

«Масове повернення кримських татар на свою батьківщину відбувалося в перші роки незалежності України і співпало з тим, як йшло розпаювання земель колективних господарств, а потім вже і радянських господарств. І оскільки головним фактором, який надавав можливість людям отримати ці земельні паї, було членство в цих колгоспах чи радгоспах, які потім перевели в інші форму господарювання, зрозуміло, що кримські татари опинилися за межами цих процесів. Адже коли вони поверталися, і колгоспи, і радгоспи доживали останні дні, і ніхто їх туди не приймав, хоча переважна більшість кримських татар розселена в сільських місцевостях Криму», – сказав Чубаров



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