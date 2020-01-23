В грузинский порт Поти вошли 5 военных кораблей НАТО
|12:40 08.04.2020
|Грузия
7 апреля в грузинский порт Поти с дружеским визитом прибыли корабли постоянной противоминной группы НАТО (SNMG-2).
В составе группы: флагман - фрегат ВМС Канады HMCS Fredericton FFH 337, итальянский фрегат Virginio Fasan F 591, турецкий фрегат TCG Salihreis F 246, румынский F222 Regina Maria и болгарский корвет BGS VERNI.
Несмотря на то, что многие мероприятия отменяются, чтобы снизить риск заболевания COVID-19, учения с участием грузинских кораблей будут проведены в соответствии с планом, пишет ГрузияOnline.
В рамках визита, клрабли береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии "Очамчире" [P23] и "Диоскурия" [P25] и суда постоянно действующего второго морского соединения НАТО проведут совместные учения. Целью учений является повышение уровня взаимодействия военных судов НАТО и Грузии.
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