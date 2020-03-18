Турция направила в страны Балканского региона груз медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса нового типа (Сovid-19).

Груз, состоящий из медицинских масок, специальных защитных комбинезонов и тестов по диагностике коронавируса, был подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Анадолу.

Военно-транспортный самолет A400M ВВС Турции с гуманитарной помощью вылетел из Анкары утром восьмого апреля.

Груз будет передан властям Сербии, Северной Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также Косово. Вся продукция произведена на предприятиях оборонной промышленности Турции.

На каждом из ящиков с грузом помощи на турецком и языках страны, куда отправлена помощь, написаны слова известного средневекового мыслителя Джелалледина Руми: «Безысходность оставит место надежде. Восход сменит мрак».

Первым пунктом назначения станет Белград.

Турция на прошлой неделе отправила груз с медпомощью в Италию и Испанию.