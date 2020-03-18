Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
|15:20 08.04.2020
|Турция
Турция направила в страны Балканского региона груз медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса нового типа (Сovid-19).
Груз, состоящий из медицинских масок, специальных защитных комбинезонов и тестов по диагностике коронавируса, был подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Анадолу.
Военно-транспортный самолет A400M ВВС Турции с гуманитарной помощью вылетел из Анкары утром восьмого апреля.
Груз будет передан властям Сербии, Северной Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также Косово. Вся продукция произведена на предприятиях оборонной промышленности Турции.
На каждом из ящиков с грузом помощи на турецком и языках страны, куда отправлена помощь, написаны слова известного средневекового мыслителя Джелалледина Руми: «Безысходность оставит место надежде. Восход сменит мрак».
Первым пунктом назначения станет Белград.
Турция на прошлой неделе отправила груз с медпомощью в Италию и Испанию.
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