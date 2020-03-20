Личный состав Черноморского флота страны-агрессора проводит учебные стрельбы на полигонах в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота, пишет Крыминформ.

«Подразделения береговой обороны и морской пехоты Черноморского флота приступили к выполнению плановых учебно-боевых стрельб из штатного оружия. Стрельбы проходят на полигонах Опук, Ангарский и Казачий, расположенных на территории Крымского полуострова. Личный состав подразделений береговой обороны выполняет упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А», – говорится в сообщении.

На одном из этапов учений экипажи танков Т-72Б3 провели ночные стрельбы. Морские пехотинцы флота выполняют практические упражнения из автоматов АК-74 и противотанковых гранатометов РПГ-7В. В ходе выполнения учебно-боевых стрельб личный состав выполняет нормативы по поражению различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на различных расстояниях от 100 метров до 1 километра.

Стрельбы проходят в рамках огневой подготовки подразделений ЧФ. В мероприятиях задействовано более 40 единиц военной техники.

С подразделениями связи из состава армейского корпуса Черноморского флота проведено специальное учение по развёртыванию и установке видеоконференцсвязи в полевых условиях на полигоне боевой подготовки в Крыму.

В ходе учения военнослужащие совершили марш на полигон и отработали нормативы по развёртыванию и свёртыванию передвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных трасс и организацией беспроводных линий связи с передачей видеоизображения.

Основной задачей мероприятия являлась отработка организации и обеспечение устойчивых каналов видеосвязи руководства учения и командиров подразделений с командованием и штабом флота из любого назначенного района.

Также связисты провели тестовую видеоконференцию с одним из боевых кораблей Черноморского флота.