Военнослужащие ЧФ оккупантов проводят танковые стрельбы на крымских полигонах

15:00 08.04.2020   Крым

Личный состав Черноморского флота страны-агрессора проводит учебные стрельбы на полигонах в оккупированном Крыму. 

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота, пишет Крыминформ.

«Подразделения береговой обороны и морской пехоты Черноморского флота приступили к выполнению плановых учебно-боевых стрельб из штатного оружия. Стрельбы проходят на полигонах Опук, Ангарский и Казачий, расположенных на территории Крымского полуострова. Личный состав подразделений береговой обороны выполняет упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А», – говорится в сообщении.

На одном из этапов учений экипажи танков Т-72Б3 провели ночные стрельбы. Морские пехотинцы флота выполняют практические упражнения из автоматов АК-74 и противотанковых гранатометов РПГ-7В. В ходе выполнения учебно-боевых стрельб личный состав выполняет нормативы по поражению различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на различных расстояниях от 100 метров до 1 километра.

Стрельбы проходят в рамках огневой подготовки подразделений ЧФ. В мероприятиях задействовано более 40 единиц военной техники.

С подразделениями связи из состава армейского корпуса Черноморского флота проведено специальное учение по развёртыванию и установке видеоконференцсвязи в полевых условиях на полигоне боевой подготовки в Крыму.

В ходе учения военнослужащие совершили марш на полигон и отработали нормативы по развёртыванию и свёртыванию передвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных трасс и организацией беспроводных линий связи с передачей видеоизображения.

Основной задачей мероприятия являлась отработка организации и обеспечение устойчивых каналов видеосвязи руководства учения и командиров подразделений с командованием и штабом флота из любого назначенного района.

Также связисты провели тестовую видеоконференцию с одним из боевых кораблей Черноморского флота.



Ще на цю тему:

18:30 08.04.2020
На крымских полигонах проходит огневая подготовка армейского корпуса Черноморского флота РФ
17:45 08.04.2020
В операції захоплення Криму брала участь бригада ракетних катерів ЧФ РФ – InformNapalm / Фото
17:30 08.04.2020
Призванных в российскую армию крымчан не будут преследовать на материковой Украине – прокурор АРК
08:20 08.04.2020
Оккупанты переводят технику Черноморского флота на летний режим эксплуатации
12:41 07.04.2020
Оккупанты вывели подразделения ПВО на Опук на стрельбы
17:40 06.04.2020
В России гордятся, что в ЧФ один из самых ходовых боевых кораблей имеет возраст 50
15:00 06.04.2020
Первый женский экипаж Черноморского флота РФ приступил к изучению кораблевождения
12:40 06.04.2020
Хворих на COVID-19 військових Росія планує лікувати в окупованому Севастополі
08:20 06.04.2020
Весенний призыв: Оккупанты отправят на военную службу 3,3 тысячи крымчан
19:21 03.04.2020
Несмотря на распространения коронавируса, в оккупированном Крыму проводят очередные военные учения
19:01 03.04.2020
Оккупанты не нашли своего пилота, но ищут самолет под водой
14:20 02.04.2020
Связисты Черноморского флота РФ выполнили нормативы по спецподготовке
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
Всі новини країни
Армения Армения
17:01 07.04.2020
Вірменія заборонила в'їзд для іноземців
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
10:30 01.04.2020
Вірменія продовжує карантинні обмеження через коронавірус до 10 квітня
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
16:41 07.04.2020
Болгарія забороняє в'їзд іноземцям майже з усього світу через коронавірус
15:00 02.04.2020
Туристический сектор в Болгарии ждет падения доходов от 50 до 100%
Всі новини країни
Греция Греция
09:20 08.04.2020
Накрывший Грецию циклон запер корабли в портах
20:20 07.04.2020
У Греції лікарі протестували через брак засобів захисту і медперсоналу
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
16:40 02.04.2020
Греція закрила на карантин табір для біженців: заражені 20 осіб
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
12:40 08.04.2020
В грузинский порт Поти вошли 5 военных кораблей НАТО
09:00 08.04.2020
ЕБРР включил Грузию в «пакет солидарности»
18:40 06.04.2020
Пандемия коронавируса не мешает инфраструктурным проектам в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
20:40 02.04.2020
В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых
Всі новини країни
Россия Россия
19:00 08.04.2020
В суд Петербурга подали иск о банкротстве крупнейшего судостроительного завода
18:45 08.04.2020
Северная верфь планирует сдать фрегат 'Адмирал Касатонов' в конце мая – начале июня
17:15 08.04.2020
Корабли Каспийской флотилии готовятся к проведению тактических учений
15:40 08.04.2020
Золотая лихорадка: Госбанки тоннами вывозят золото из России
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
14:21 03.04.2020
Румунія перенесе червневі місцеві вибори - прем'єр
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 08.04.2020
Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
08:40 08.04.2020
В Анкаре взорвался склад предприятия военно-промышленной компании
17:41 07.04.2020
Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус
10:45 07.04.2020
У Туреччині побудують дві лікарні та безкоштовно роздаватимуть людям маски
Всі новини країни
Украина Украина
19:30 08.04.2020
Власник затонулого в Одесі танкера запевнив генпрокурора що найближчим часом забере судно
19:15 08.04.2020
Родичі Веджіє Кашка налаштовані дійти до міжнародного суду - адвокат
18:30 08.04.2020
На крымских полигонах проходит огневая подготовка армейского корпуса Черноморского флота РФ
18:00 08.04.2020
Миколаївське конструкторське бюро розробило проєкт буксира для компанії Damen
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд