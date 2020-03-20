Окупанти в Криму і ОРДЛО приховують реальну картину із захворюваністю на коронавірус, зокрема щодо смертей, - Мінреінтеграціі

14:45 08.04.2020   Крым

Ситуація із захворюваністю на коронавірусну хворобу Covid-19 на тимчасово окупованих територіях України погіршується, проте російські окупаційні адміністрації окремих районів Донецької та Луганської областей, а також Криму і далі наражають громадян на небезпеку, приховуючи реальну картину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявляють у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Станом на 7 квітня окупаційна адміністрація в ОРДО визнала наявність шести хворих на коронавірус, наголошуючи на відсутності летальних випадків. Водночас, за наявною інформацією, 4 квітня в Центральній районній лікарні м. Амвросіївки помер громадянин, інфікований коронавірусом. Цей факт замовчується, відповідна медична документація вилучена", - йдеться в повідомленні Мінреінтеграції.

Окрім цього, в смт Кадіївка (розташоване на території ОРЛО) в Центральній міській багатопрофільній лікарні лікарі-вірусологи з Росії здійснюють щоденний огляд бойовиків так званого "армійського корпусу".

"При цьому цивільне населення позбавлене належної медичної допомоги. Водночас, за інформацією МКЧХ, вже до кінця поточного тижня організація планує направити на Донбас нову партію гуманітарної допомоги, в тому числі і для боротьби з коронавірусом", - зазначають у міністерстві.

Отже, інформують у Мінреінтеграції, вантаж міститиме тести для виявлення коронавірусу, апарати штучної вентиляції легенів, маски, рукавички тощо. При цьому, за даними МКЧХ, з боку окупаційних адміністрацій запит на гуманітарну допомогу, як і раніше, не надходив.

"Це вкотре підтверджує, що, незважаючи на погіршення епідеміологічної ситуації, окупаційна "влада" продовжує приховувати реальний стан речей", - зазначили в Мінреінтеграції.

У міністерстві додають, що у них викликає занепокоєння й інформація про те, що російське Міноборони планує хворих на коронавірус військових розміщувати в Севастополі, для чого вже почали готувати госпітальне судно "Єнісей".

"Це погіршує і так складну ситуацію із захворюваністю на українському півострові", - зазначили в Мінреінтеграції.

В українському міністерстві додають, що станом на 7 квітня російська окупаційна влада визнає 22 випадки зараження коронавірусом у Криму і 5 випадків у Севастополі. Ще близько 7 тис. людей перебувають під різними типами спостереження через підозри інфікування.

"За наявною інформацією, реальна кількість інфікованих значно вища", - йдеться в повідомленні.

У Мінреінтеграції заявляють, що на порядку денному, зокрема, питання щодо можливості постачання гуманітарної допомоги в тимчасово окупований Росією Крим.

"Нагадаємо, Мінреінтеграції наголошувало на тому, що російські окупаційні адміністрації в окремих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму приховують від місцевих жителів реальний стан захворюваності на коронавірус. Це позбавляє людей можливості убезпечити себе від епідемії Covid-19. Ситуація погіршується через нестачу медичного персоналу, тестових систем і недостатню кількістю місць у лікувальних закладах", - сказано в інформації.



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