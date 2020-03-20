Больница в городе Армянск на севере оккупированного Крыма закрыта из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.

Об этом8 апреля во время заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой инфекции сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«Неприятная ситуация случилась в Армянске. Мы подтверждения не получили, но процентов на 90 – тест будет положительный. Женщина вернулась из Москвы, там работала. Ее брат с гипертоническим кризом попал в больницу Армянска, пролежал там, контактировал максимально с больными, врачами. Сегодня под угрозой нахождения на карантине вся больница», – сообщил Аксёнов.

В настоящее время больница прекратила прием и выписку пациентов. «На этот час больница прекратила выписку и прием больных. Постановление Роспотребнадзор ночью вручил главврачу больницы. С 14.00 до 15.00 ожидаем результатов анализов. Если ситуация подтвердится, то, конечно, придется принимать достаточно радикальные меры. Возможность для распространения инфекции колоссальная была», – отметил Аксенов.

Все контактные лица находящихся в больнице Армянска граждан помещены под наблюдение в обсерваторы и на дому. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Более 220 человек, медицинские работники, подпадают под режим домашней обсервации. Члены семей лиц, которые находятся в обсервации, находятся на самоизоляции. Очаг, который сегодня отрабатывается, – самый большой, который мы обсуждали на штабе, он самый проблемный», – сообщила Пеньковская.

Все контакты пациента больницы в Армянске с подозрением на коронавирус оставлены на двухнедельную изоляцию в самом медицинском учреждении.

«Сегодня нами принято решение о том, что больница уходит в обсервацию, значительное количество лиц, а это 124 человека – работники больницы, пациенты, которые так или иначе сталкивались с заболевшим, должны быть помещены в режим обсервации, две недели жить на территории больницы», – добавила она.

Сама больница перекрыта, на входе дежурят патрули Росгвардии и полиции.

«Хочу, чтобы жители Армянска понимали, что выставление постов по периметру Росгвардии и полиции – это мера, которую требует режим обсервационного отделения. Пищеблок больницы будет работать в обычном режиме, он будет обеспечивать питание лиц, находящихся в обсервации», – добавила руководитель управления Роспотребнадзора.

Биоматериалы у всех отобраны, результаты ожидают завтра.