Оккупационные ласти Крыма готовы ввести на территории республики комендантский чвас, если ситуация с коронавирусом на полуострове выйдет из-под контроля.

Об этом 8 апреля на заседании штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«Мы трезво понимаем, что самодисциплинированных граждан, которые с ответственностью относятся к этому, недостаточно. Поэтому, если это перейдет в режим какой-то непрогнозируемой ситуации и развитие ее непонятно как будет, то будет комендантский час. Тогда будет совсем все по-другому, включая штрафы и задержания. Раз хотят так, то пожалуйста ездите, уважаемые крымчане», – сказал Аксёнов.

На территории оккупированного Крыма за последние сутки зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Крыму достигло 23. Пять человек выздоровели. Еще пять случаев заражения было зафиксировано в Севастополе, двое граждан уже выписаны из больниц.

До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей. В конце недели ограничительные меры могут быть пересмотрены, как в сторону смягчения, так и в сторону ужесточения, если "из-за недобросовестного исполнения режима самоизоляции будет зафиксирован всплеск заболеваемости".