Из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в Крыму могут ввести комендантский час
|11:15 08.04.2020
|Крым
Оккупационные ласти Крыма готовы ввести на территории республики комендантский чвас, если ситуация с коронавирусом на полуострове выйдет из-под контроля.
Об этом 8 апреля на заседании штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.
«Мы трезво понимаем, что самодисциплинированных граждан, которые с ответственностью относятся к этому, недостаточно. Поэтому, если это перейдет в режим какой-то непрогнозируемой ситуации и развитие ее непонятно как будет, то будет комендантский час. Тогда будет совсем все по-другому, включая штрафы и задержания. Раз хотят так, то пожалуйста ездите, уважаемые крымчане», – сказал Аксёнов.
На территории оккупированного Крыма за последние сутки зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Крыму достигло 23. Пять человек выздоровели. Еще пять случаев заражения было зафиксировано в Севастополе, двое граждан уже выписаны из больниц.
До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей. В конце недели ограничительные меры могут быть пересмотрены, как в сторону смягчения, так и в сторону ужесточения, если "из-за недобросовестного исполнения режима самоизоляции будет зафиксирован всплеск заболеваемости".
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