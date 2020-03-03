Совбез РФ: Миру нужны новые отношения, очищенные от санкций. О необходимости освободить оккупированные территории - умолчали

14:00 08.04.2020   Крым

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в условиях пандемии коронавируса миру нужны совершенно новые отношения, очищенные от санкций и основанные на стремлении стран к взаимовыручке. 

Об этом он написал в колонке для ТАСС.

"Сейчас, когда мир оказался на пороге тяжелейшего глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса, страны особенно должны стремиться к взаимовыручке и поддержке друг друга, - подчеркнул Медведев. - А значит, необходимы совершенно иные, очищенные от санкций отношения, которые позволят справиться с этой опасной угрозой".

Он напомнил, что ровно 10 лет назад, 8 апреля 2010 года Россия и США подписали важный документ в сфере контроля над вооружениями - Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). "Десять лет назад Россия и США доказали, что умеют преодолевать разногласия и договариваться - не только ради своих народов, но и ради всего человечества. Сегодня это умение слышать друг друга особенно актуально", - констатировал зампред Совбеза РФ.



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