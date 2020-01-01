Болгарські депутати проголосували за те, щоб перераховувати свою і зарплату урядовців у бюджет Міністерства охорони здоров’я на період дії надзвичайного стану, оголошеного для боротьби зі спалахом коронавірусу.

Таке рішення підтримали 140 із 240 законодавців Національних зборів Болгарії, пише Радіо Свобода.

Тим часом високопоставленого чиновника у посольстві Болгарії в Гаазі відкликали після того, як з’ясувалося, що він незаконно стягував плату з відвідувачів, які зверталися за допомогою в консульство, називаючи це «податком на коронавірус». 7 квітня МЗС Болгарії заявило, що чиновник збирав по 5 євро у болгар, які відвідували посольство, і 10 євро у громадян інших країн.

«Така поведінка абсолютно несумісна з болгарською дипломатичною службою і в жодному разі неприпустима», – заявила міністр закордонних справ Болгарії Єкатерина Захарієва.

Станом на вечір 31 березня в країні підтвердили близько 400 випадків хвороби, вісім людей померли

Надзвичайний стан у Болгарії ввели 13 березня. Школи і більшість магазинів закриті, обмежено міжміські поїздки і доступ в парки. Виїзд за кордон закритий.

Наразі в Болгарії зареєстровано 565 підтверджених випадків захворювання COVID-19, померли 22 людини.