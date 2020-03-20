ЮНЕСКО заявляє про погіршення ситуації в окупованому Криму
|13:20 08.04.2020
|Крым
ЮНЕСКО констатує подальше погіршення ситуації у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України, пише Укрінформ.
Зазначається, що 6 квітня відбулася 10-а Інформаційна зустріч з питань ситуації в тимчасово окупованому Криму у сферах компетенції ЮНЕСКО. В умовах пандемії коронавірусу COVID-19 захід було проведено в режимі онлайн за інтерактивної участі держав-членів.
Серед країн-членів було розповсюджено відповідні доповіді інституційних партнерів Організації: офісів Верховного Комісара ООН з прав людини, Представника з питань свободи преси ОБСЄ, Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць (ІКОМОС), а також "Amnesty International".
У доповідях констатується подальше погіршення ситуації у тимчасово окупованому Криму у сферах компетенції ЮНЕСКО, наводяться конкретні факти триваючих порушень прав людини, утисків національних меншин, свободи преси, безпеки журналістів, захисту культурної спадщини, перешкод у доступі до освіти рідною мовою.
У рамках Інформаційної зустрічі було також розповсюджено Спільну заяву від імені 33 країн-членів ЮНЕСКО на підтримку позиції України. У документі міститься заклик до Секретаріату ЮНЕСКО продовжити здійснення першого етапу прямого моніторингу з метою вивчення ситуації в тимчасово окупованому Криму у сферах компетенції Організації. Це сприятиме створенню належного підґрунтя для реалізації у подальшому другого етапу моніторингу безпосередньо на території тимчасово окупованого півострова. У заяві також наголошується, що при здійсненні моніторингу ситуації в Криму ЮНЕСКО має продовжувати керуватися резолюцією ГА ООН 28/262 від 27 березня 2014 р. "Територіальна цілісність України".
Результати Інформаційної зустрічі підтвердили збереження проблематики окупованого Криму у списку пріоритетів діяльності ЮНЕСКО та засвідчили подальше зростання підтримки України у контексті розгляду чергового рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна) ", запланованого на жовтень 2020 року.
Ще на цю тему:
Окупанти в Криму і ОРДЛО приховують реальну картину із захворюваністю на коронавірус, зокрема щодо смертей, - Мінреінтеграціі
У Путіна відреагували на пропозицію піти з Донбасу та Криму -- "...нас там не було"
Проукраїнського активіста Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону
Из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в Крыму могут ввести комендантский час
Больница в Армянске закрыта из-за угрозы заражения врачей коронавирусом. Здание окружено Росгвардией
В Крыму появился монополист по продаже медицинских масок
The New York Times виправило карту України без Криму