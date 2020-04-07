Артиллерия ВМСУ провела успешные стрельбы / Фото
|13:00 08.04.2020
|Херсонская обл.
На военном полигоне в Херсонской области артиллерийское подразделение 36 ОБрМП Военно-морских сил Украины проводит учения.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook, пишет flot2017.
Учения проводятся с целью улучшения боевой слаженности и профессиональных навыков личного состава артиллерийского подразделения.
На полигоне морская пехота провела практическую фазу тактических учений — боевые стрельбы из самоходной артиллерийской батареи. Боевые расчеты 122-миллиметровых САУ 2С1 «Гвоздика» выполнили стрельбы в ходе наступательного боя.
Фото со страницы 36 ОБрМП ВМСУ в Facebook
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