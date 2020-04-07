На военном полигоне в Херсонской области артиллерийское подразделение 36 ОБрМП Военно-морских сил Украины проводит учения.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook, пишет flot2017.

Учения проводятся с целью улучшения боевой слаженности и профессиональных навыков личного состава артиллерийского подразделения.

На полигоне морская пехота провела практическую фазу тактических учений — боевые стрельбы из самоходной артиллерийской батареи. Боевые расчеты 122-миллиметровых САУ 2С1 «Гвоздика» выполнили стрельбы в ходе наступательного боя.

Фото со страницы 36 ОБрМП ВМСУ в Facebook