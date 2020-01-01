Севастопольским бизнесменам предложили влезть в банковскую кабалу

16:00 08.04.2020   Севастополь

В оккупированном Севастополе в апреле банки начнут выдавать кредиты предпринимателям, чтобы они могли выдать зарплату своим сотрудникам. 

Условия получения такого займа: быть малым или микропредприятием, которое ведет деятельность не меньше года, кредит предоставляется на срок до 12 месяцев. Первые полгода ставка по займу будет нулевой, а потом — до 4% годовых, сообщают Примечания со ссілкой на пресс-службу оккупационного правительства Севастополя.

Такая мера однозначно поможет предпринимателям, но ее эффективность будет зависеть от дальнейших действий со стороны государства, считает финансовый эксперт Алексей Яковлев.

«Можно получить такой кредит и выплачивать зарплату сотрудникам, но через полгода или через год его нужно будет отдавать. А с каких средств? Будет ли экономика на достаточном уровне, будут ли <у предпринимателей> возможности вернуть этот кредит?  

В дальнейшем государство должно пойти навстречу <предпринимателям>. Если вдруг экономическая ситуация не улучшится в предкризисном значении, то, возможно, хотя бы пролонгировать эти кредиты, реструктуризировать, чтобы они был не на год, а на более длительный срок», — сказал Яковлев.

По его мнению, малому бизнесу гораздо больше помогла бы отмена налогов на землю и имущество и арендной платы на землю; сейчас предприниматели вынуждены их платить, но откуда брать деньги на это — не понятно.

Кредиты на зарплаты не решат проблемы предпринимателей, считает председатель севастопольского отделения общественной бизнес-организации «Деловая Россия» Олег Николаев. По его словам, займы — даже беспроцентные — все равно нужно отдавать. Так как в Севастополе многое заточено на туристический сервис и сервис в целом — здесь выпадает не один нерабочий месяц, а два-три. Поэтому действовать нужно кардинально: выдавать деньги микропредприятиям и на время отменить налоги для малого и среднего бизнеса.

«Сколько из государственного гарантийного фонда получит полуостров и как эти деньги будут выдавать местные банки, покажет время, — обратил внимание Николаев. — Но у предпринимателей уже есть нехороший опыт, когда Центробанк давал на спецпрограммы кредиты под 6,5%, а маржа местных операторов господдержки с максимальных 3% росла до 9,5% и больше».

Беспроцентные кредиты не помогут малому бизнесу, а лишь загонят предпринимателей в долги, считает председатель крымского отделения Ассоциации молодых предпринимателей России Дмитрий Филоненко.

«Государство, по сути, никак не участвует финансово в поддержке своего населения, оно предлагает мне, предпринимателю, залезть по уши в долги, чтобы своих граждан обеспечить. Я думаю, что это пустой разговор — <...> что было рассказано две недели назад, как будут изо всех сил поддерживать предприятия.

<Например>, сегодня крупнейший ритейлер «Спортмастер» с 30 000 сотрудников объявил о массовом сокращении, потому что им не из чего платить зарплату, вот и вся поддержка бизнеса», — посетовал Филоненко.



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