В Италии создали петицию с вопросами для президента и правительства страны с требованием рассказать о реальных целях российских военных медиков, которые якобы прилетели бороться с коронавирусом.

Об этом Обозревателю рассказала один из авторов документа, гражданка Италии украинского происхождения Наталья Гебрич, которая проживает во Флоренции. Она подчеркнула, что документ составлен на имя руководства страны и уже размещен на сайте официальных петиций, пишет Guildhall.

“Мы задаем два основных вопроса, которые волнуют многих итальянцев. Первый – почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные. Это не секрет, что на 15 самолетах прибыли 104 человека, из них лишь 35 медиков (только двое из них гражданские) и 13 переводчиков. А остальные люди – это кто? За неделю их “работы” у нас в стране мы увидели лишь двухчасовую дезинфекцию дома престарелых в Бергамо и все. Второй вопрос – мы просим отреагировать на угрозы журналистам la stampa“, – подчеркнула Гебрич.

“В отличие от России, в Италии свобода слова. Петицию начали подписывать в основном итальянцы, но она свободна для всех, кто хочет узнать ответы на эти вопросы. Хотим услышать правду и от наших властей, которые так и не объяснили обществу, зачем прибыло так много россиян с погонами и почему за все это время они лишь единожды продезинфицировали дом престарелых неизвестным веществом?” – задается вопросом Наталья.

В дополнении Гебрич подчеркивает, в городе Бергамо, где находится один из пунктов российской “помощи”, местные жители жалуются на хамское поведение медиков из Москвы. Уже было несколько скандалов.

Ранее Bild в редакционном материале описал, как немецкие правопопулисты заслали в Италию военных РФ на фоне коронавируса. The Telegraph написал, что “гуманитарная” миссия РФ в Италии – прикрытие для сбора разведданных, а в контингент, скорее всего, входят офицеры военной разведки ГРУ РФ.

29 марта Макрон призвал не преувеличивать значение помощи РФ в борьбе с коронавирусом в Италии. Он напомнил о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия, но она осталась без должного внимания.

Также итальянские журналисты сообщили о давлении со стороны Кремля. La Stampa – это газета, которая сообщила о том, что 80% российской гуманитарной помощи “абсолютно бесполезны или малополезны” для Италии в борьбе с COVID-19, а российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом является геополитическим и дипломатическим проектом Путина. Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков обвинил издание в “русофобии”.