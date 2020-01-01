Морская пехота ВМСУ провела штабные учения по стандартам НАТО

12:00 08.04.2020   Украина

Учения проведены для должностных лиц отдельной бригады морской пехоты. Участники учений отработали навыки исполнения функциональных обязанностей по управлению подразделениями во время выполнения боевых задач.

Об этом сообщает пресс-служба Командования морской пехоты, передает flot2017.

Учения проходят с использованием интеграционной платформы ВСУ «Дельта», радиостанций типа Harris. Формат учений соответствует стандарту вооруженных сил стран-членов НАТО. На учениях отрабатывались задачи управления подразделениями бригады морской пехоты в составе тактического морского десанта на изолированной местности.

Ранее, бригада прошла курс подготовки в Национальном университете обороны Украины им. Черняховского. А также морпехи освоили курс от иностранных инструкторов в рамках учебно-тренировочной миссии Operation UNIFIER.

Учения прошли с соблюдением противоэпидемиологических требований по коронавирусной инфекции COVID-19.



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