Проукраїнського активіста Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону
|11:45 08.04.2020
|Крым
Заарештованого проукраїнського активіста з анексованого Криму Олега Приходька доставили в СІЗО російського Ростова-на-Дону
Про це повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Приходька Назім Шейхмамбетов.
«Я отримав інформацію про те, що Олега Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону. В яких умовах його утримують там, я поки не знаю. Деталей поки немає, але є факт того, що Олега Аркадійовича доставили в Ростов», – розповів адвокат.
Раніше рідні Приходька вже повідомляли, що проукраїнського активіста етапували з анексованого Криму в сусідню Росію, втім не було відомо, куди саме.
Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.
16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв».
Адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив 5 лютого, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.
Наразі Приходьку продовжено арешт до 15 вересня.
Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в анексованому Криму.
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