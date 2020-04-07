Три частные буксирные компании в Одессе решили объединиться

14:30 08.04.2020   Одесса

Новое предприятие сможет снабжать суда и доставлять грузы на рейд, предоставлять агентские услуги и обеспечивать безопасную стоянку судов.

Частные буксирные компании Одессы решили объединиться и создать новое предприятие под названием BLAST, сообщает ЦТС.

Как стало известно, траст создают компании "Навигейт", "Прайм Эгенси" и "Укрфлотсервис". BLAST будет располагать шестью буксирами: Australia, Alexandria, Big, Dubai, Rapid, Ril.

Кроме буксировки, новая фирма может снабжать суда и доставлять грузы на рейд, предоставлять агентские услуги, услуги по очистке трюмов, швартовочную команду и обеспечивать безопасную стоянку судов.

Буксиры Australia и Alexandria ходят под флагом Украины, а Big, Dubai, Rapid и Ril - под молдавским.

Временно исполняющий обязанности директора ГП ОМТП Алексей Мясковский прокомментировал, что пока новое буксирное предприятие и портофлот Одесского порта не претендуют на клиентов друг друга.  "Это внутрикорпоративные дела игроков рынка. Чем меньше конкурентов, тем проще найти понимание. Хорошо, что мы пока не претендуем на клиентов друг друга, соответственно, портофлот работает в штатном режиме", - отметил он.



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