Подчиненную Путину Росгвардию вооружат пулеметами для городского боя
|11:30 08.04.2020
|Россия
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП для городского боя.
Как пищет ghall.com, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
По его словам, пистолет-пулемет предназначен для поражения противника, в том числе в средствах индивидуальной защиты и небронированном транспорте на дальности до 200 метров.
Оружие в базовом комплекте оснащено прицелом с двумя метками на 150 и 200 метров. Помимо этого, СР-2МП может иметь глушитель. Отмечается, что данный вид пистолета-пулемета — это модернизированная версия СР-2М, которая оснащена планками Пикатинни.
Росгвардия является центральным органом управления Войсками национальной гвардии Российской Федерации, созданными на основе Внутренних войск МВД РФ. Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое оружие. и подчиняется напрямую президенту Путину.
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