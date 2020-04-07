Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП для городского боя.

Как пищет ghall.com, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

По его словам, пистолет-пулемет предназначен для поражения противника, в том числе в средствах индивидуальной защиты и небронированном транспорте на дальности до 200 метров.

Оружие в базовом комплекте оснащено прицелом с двумя метками на 150 и 200 метров. Помимо этого, СР-2МП может иметь глушитель. Отмечается, что данный вид пистолета-пулемета — это модернизированная версия СР-2М, которая оснащена планками Пикатинни.

Росгвардия является центральным органом управления Войсками национальной гвардии Российской Федерации, созданными на основе Внутренних войск МВД РФ. Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое оружие. и подчиняется напрямую президенту Путину.