Участниц снятого в Крыму реалити-шоу внесли в базу "Миротворца" / Фото
|10:40 08.04.2020
|Крым
Личные данные участниц реалити-шоу "Солдатки" съемки которого проходили в Севастополе, внесены в базу украинского сайта "Миротворец".
"Солдатки" – реалити-сериал про девушек, созданный телеканалом ТНТ при участии Министерства обороны РФ, пишет РИА Новости.
Героинями шоу являются 12 девушек, которые на протяжении двух месяцев проходят боевую подготовку в одной из воинских частей в Севастополе.
В каждой серии участницы сталкиваются с новыми испытаниями, учатся военным дисциплинам и пытаются стать настоящим коллективом.
Создатели "Миротворца" инкриминируют участницам "Солдаток" "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "участие в пропагандистских мероприятиях России". Также девушек обвиняют в "участии в попытках легализации оккупации Крыма российскими захватчиками" и "незаконной коммерческой деятельности" на аннексированном Россией полуострове.
"Сейчас я не о морали, а о нарушении международного законодательства. Участницы шоу незаконно пересекли административную границу, а это должно быть наказано минимум запретом на въезд на территорию Украины", – написал по этому поводу в Facebook экс-военнослужащий ВСУ Александр Грамарчук (Гром). Он также опубликовал личные данные девушек в своем аккаунте.
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, установление личностей и публикацию персональных данных всех, кто угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые посещали оккупированные Крым и Донбасс.
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