У переговорах щодо обмеження видобутку нафти між країнами ОПЕК і Росією, які ведуться після різкого обвалу цін, Саудівська Аравія зажадала, щоб Москва скоротила видобуток на 1,5 мільйона барелів на добу - так само, як ОАЕ і Ірак.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела, пише Апостроф.

Як стало відомо виданню, учасники переговорів в цілому згодні, що загальний видобуток нафти необхідно знизити на 10 мільйонів барелів на добу. Питання було в тому, як розділити зменшення.

Саудівська Аравія пропонує зменшити власну квоту на 3 мільйони барелів, а іншим країнам - ОАЕ, Іраку і Росії - на 1,5 мільйона.

При цьому в своєму ультиматумі саудівці пропонують рахувати зниження з поточного моменту, коли всі країни, крім Росії, значно наростили видобуток нафти. Зокрема, в Саудівській Аравії він збільшився з 9,8 мільйона барелів до 12,3 мільйона, тобто на 2,5 мільйона барелів, у ОАЕ - на мільйон барелів, у Іраку - на 200 тисяч.

У Росії видобуток нафти не піднімали і зберегли на рівні 11,2 мільйона. Таким чином ультиматум Саудівської Аравії найбільше відіб'ється на російській економіці.