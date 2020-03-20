Українську позицію в ЮНЕСКО щодо окупованого Криму підтримали 33 країни
|10:00 08.04.2020
|Крым
Українську позицію щодо ситуації в окупованому Російською Федерацією Криму, висловлену у підсумковій заяві ЮНЕСКО за підсумками 10-ї інформативної зустрічі, підтримали 33 країни-учасниці організації.
Як пише Укрінформ, консолідованій позиції не завадив і оголошений у Парижі карантин у зв‘язку з епідемією коронавірусу, повідомив постійний представник України в ЮНЕСКО та посол у Франції Олег Шамшур в Twitter.
«Всупереч карантину вдалося забезпечити проведення в ЮНЕСКО 10-ї Інформзустрічі щодо ситуації в АРК в онлайн-режимі. До спільної заяви на підтримку позиції України долучилася рекордна кількість країн - 33», - написав український посол.
Як повідомлялося, МЗС України неодноразово заявляв, що Крим є і буде територією України, світ ніколи не визнає анексії півострова Росією. Зокрема, в останній заяві української дипломатії у зв’язку із шостою річницею проведення так званого референдуму РФ у Криму йшлося, що Крим є і буде суверенною територією України. «Консолідована позиція міжнародної спільноти і рішення ключових міжнародних організацій, у тому числі ГА ООН, ЄС, НАТО, Ради Європи, ЮНЕСКО, міжнародних парламентських структур чітко свідчить - світ ніколи не погодиться на визнання де-юре чи де-факто анексії Криму», - підкреслили в МЗС України.
Згідно із позицією українського дипломатичного відомства, так званий референдум став грубим порушенням Конституції України, основоположних принципів міжнародного права, двосторонніх угод, а дії Москви оцінені міжнародною спільнотою як абсолютно незаконні, а юридичний статус так званого референдуму - як нікчемний.
Водночас українські дипломати неодноразово наголосили, що бажання окупанта консолідувати свій контроль за незаконно захопленою територією призвело до драматичного погіршення ситуації на півострові, де системно порушуються права і свободи людини, здійснюються політичні переслідування, у тому числі за релігійною і етнічною ознаками.
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