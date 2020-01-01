В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Россией группа специалистов азербайджанских ВВС посетила предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

Как передает Oxu.Az, об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Азербайджанская делегация побывала на российских военных заводах по производству боевых самолетов Су-35 и МиГ-35. В ходе встреч с представителями одного из лидеров глобального оружейного рынка России - компании "Рособоронэкспорт" и руководством военных заводов была выражена заинтересованность нашей страны в закупке самых современных боевых самолетов российского производства.

Участники делегации были проинформированы о тактико-технических характеристиках, возможностях, вооружении боевых самолетов, а также производстве, эксплуатации и техническом обслуживании авиационных средств.

Российская сторона также выразила готовность поставлять в Азербайджан боевые самолеты в количестве, соответствующем потребностям отечественных ВВС.

Азербайджанские военные пилоты на российских военных авиабазах выполнили полеты на самолетах МиГ-35.