Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
|09:40 08.04.2020
|Азербайджан
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Россией группа специалистов азербайджанских ВВС посетила предприятия военно-промышленного комплекса РФ.
Как передает Oxu.Az, об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Азербайджанская делегация побывала на российских военных заводах по производству боевых самолетов Су-35 и МиГ-35. В ходе встреч с представителями одного из лидеров глобального оружейного рынка России - компании "Рособоронэкспорт" и руководством военных заводов была выражена заинтересованность нашей страны в закупке самых современных боевых самолетов российского производства.
Участники делегации были проинформированы о тактико-технических характеристиках, возможностях, вооружении боевых самолетов, а также производстве, эксплуатации и техническом обслуживании авиационных средств.
Российская сторона также выразила готовность поставлять в Азербайджан боевые самолеты в количестве, соответствующем потребностям отечественных ВВС.
Азербайджанские военные пилоты на российских военных авиабазах выполнили полеты на самолетах МиГ-35.
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