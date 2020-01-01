Корабли в портах от Пирея до Кикладам заперты в портах из-за штормов в восточной части Эгейского моря.

По сообщениям синоптиков, сила ветра достигает 10 баллов по шкале Бофорта, пишет издание Русские Афины.

В порту Пирей стоят на приколе корабли "Super Jet"- " Тинос" - Миконос - Наксос - Санторини и «Blue Star Delos», работающий на маршруте Сироса - Тинос - Миконос - Санторини. Были отменены маршруты пассажирского судна «Дионисиос Соломос»(«Διονύσιος Σολωμός») в Серифос - Сифнос - Милос - Кимолос - Сикинос - Санторини, а также «Остров Самос»(«Νήσος Σάμος») в Хиос и Митилини.

В то же время запрет на выход из порта Лаврио остается в силе, а паромные линии Кавала - Принос, Керамоти - Тасос, Александруполис - Самофракия и Рио - Антиррио закрыты.