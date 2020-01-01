ЕБРР включил Грузию в «пакет солидарности»
|09:00 08.04.2020
|Грузия
Грузия включена в список стран, которым Европейский банк реконструкции и развития выделил срочный «пакет солидарности» в объеме одного миллиарда евро.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – ведущий институциональный инвестор в Грузии. С момента начала работы в стране, банк осуществил инвестиции в размере 3,7 миллиарда евро в 249 проектов – финансовых, корпорационных и энергетических. 87% инвестиция приходится на частный сектор, пишет издание Бизнес.Грузия.
Представители ЕБРР в Грузии заявляют, что банк выделит неотложное финансирование для поддержки местных компаний, пострадавших от эпидемии коронавируса.
«Финансовая помощь ЕБРР будет способствовать обеспечению экономической стабильности, исходя из глобального вызова COVID-19», — заявил министр финансов Грузии Иване Мачавариани.
Генеральный директор ЕБРР в Восточной Европе и странах Кавказа Маттео Патроне положительно оценил тесное сотрудничество с министерством финансов Грузии и те шаги, которые власти делают для того, чтобы справиться с кризисом.
Патроне еще раз отметил твердую готовность банка поддерживать экономику страны во время кризиса. «Мы готовы удвоить усилия вместе с властями Грузии для поддержки экономики», — заявил Патроне.
По его словам, поддержка ЕБРР содержит в себе такие меры, как неотложная ликвидность, рабочий капитал и финансирование торговли. ЕБРР долгое время сотрудничает с коммерческими банками, чтобы поддержать частный сектор, особенно малые и средние предприятия.
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