ЕБРР включил Грузию в «пакет солидарности»

09:00 08.04.2020   Грузия

Грузия включена в список стран, которым Европейский банк реконструкции и развития выделил срочный «пакет солидарности» в объеме одного миллиарда евро.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – ведущий институциональный инвестор в Грузии. С момента начала работы в стране, банк осуществил инвестиции в размере 3,7 миллиарда евро в 249 проектов – финансовых, корпорационных и энергетических. 87% инвестиция приходится на частный сектор, пишет издание Бизнес.Грузия.

Представители ЕБРР в Грузии заявляют, что банк выделит неотложное финансирование для поддержки местных компаний, пострадавших от эпидемии коронавируса.

«Финансовая помощь ЕБРР будет способствовать обеспечению экономической стабильности, исходя из глобального вызова COVID-19», — заявил министр финансов Грузии Иване Мачавариани.

Генеральный директор ЕБРР в Восточной Европе и странах Кавказа Маттео Патроне положительно оценил тесное сотрудничество с министерством финансов Грузии и те шаги, которые власти делают для того, чтобы справиться с кризисом.

Патроне еще раз отметил твердую готовность банка поддерживать экономику страны во время кризиса. «Мы готовы удвоить усилия вместе с властями Грузии для поддержки экономики», — заявил Патроне.

По его словам, поддержка ЕБРР содержит в себе такие меры, как неотложная ликвидность, рабочий капитал и финансирование торговли. ЕБРР долгое время сотрудничает с коммерческими банками, чтобы поддержать частный сектор, особенно малые и средние предприятия. 



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