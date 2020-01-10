В столице Турции взорвался склад горюче-смазочных материалов одного из предприятий военно-промышленной компании Roketsan.

Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба администрации губернатора Анкары, передает REGNUM.

Взрыв прогремел в районе Эльмадаг в 14:47 мск. По предварительным данным, никто не погиб, но три человека получили легкие ранения.

Причины взрыва пока не выяснены.