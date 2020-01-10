В Анкаре взорвался склад предприятия военно-промышленной компании
|08:40 08.04.2020
|Турция
В столице Турции взорвался склад горюче-смазочных материалов одного из предприятий военно-промышленной компании Roketsan.
Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба администрации губернатора Анкары, передает REGNUM.
Взрыв прогремел в районе Эльмадаг в 14:47 мск. По предварительным данным, никто не погиб, но три человека получили легкие ранения.
Причины взрыва пока не выяснены.
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