Оккупанты переводят технику Черноморского флота на летний режим эксплуатации
|08:20 08.04.2020
|Крым
Подразделения армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора приступили к сезонным работам по переводу военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.
Специалисты проводят комплекс работ на всех видах военной бронетехники как на колёсной, так и на гусеничной базе, пишет пресс-служба МО России.
«Ими проверяется работоспособность всех систем, узлов и оборудования, осматриваются силовые установки и топливные баки, производится замена масла и специальных жидкостей», – сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Учитываются конкретные условия использования каждой машины, особенности решаемых ими задач и сроки эксплуатации.
Все мероприятия планируется завершить к началу мая.
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