Подразделения армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора приступили к сезонным работам по переводу военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Специалисты проводят комплекс работ на всех видах военной бронетехники как на колёсной, так и на гусеничной базе, пишет пресс-служба МО России.

«Ими проверяется работоспособность всех систем, узлов и оборудования, осматриваются силовые установки и топливные баки, производится замена масла и специальных жидкостей», – сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Учитываются конкретные условия использования каждой машины, особенности решаемых ими задач и сроки эксплуатации.

Все мероприятия планируется завершить к началу мая.