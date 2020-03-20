Медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты в оккупированном Крыму будут продаваться только в государственных аптеках предприятия «Крым-Фармация» .

Об этомсообщил руководитель Росздравнадзора по оккупированному Крыму Василий Климов, пишет Крыминформ.

«Постановлением правительства принято решение о государственном операторе – корпорация «Росхимзащита», – который будет заниматься приобретением и распределением средств защиты: маски, перчатки, защитные костюмы. На территории регионов должны быть определены региональные операторы, (у нас) это будет «Крым-Фармация». Маски и перчатки защитные не будут продаваться в течение трех месяцев в супермаркетах и в других магазинах – только через аптеки», – сообщил Климов.

Кроме того, будет установлена предельная наценка на отпускаемые средства защиты. «Установлена предельная надбавка – 10%. Продаваться будет через сеть госаптек. Наша сеть аптек «Крымфармации» достаточно широко представлена, поэтому проблем у населения не будет, я думаю», – заключил Климов.

7 марта стало известно о новом случае заражения в Крыму, а общее число зараженных в республике достигло 22 человек. Пять из них уже выписаны из больниц.

До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики, однако власти не исключают, что время действия ограничительных мер будет сокращено. Кроме того, в республике будет продлен отопительный сезон.

Из-за введенных в стране ограничений авиакомпании отменили в международном аэропорту Симферополь 85% рейсов. Также перенесен запуск поездов Керчь – Симферополь и Севастополь – Евпатория, запланированный на 11 апреля.