Кримського журналіста відправили в обсервацію після повернення з материкової України
|20:50 07.04.2020
|Крым
Кримського журналіста Олексія Назімова, який 26 березня повернувся з материкової частини України до анексованого Криму, 7 квітня відправили на примусову обсервацію, попри те, що йому залишився один день на самоізоляції вдома.
Про це він повідомив у коментарі проєкту Радіо Свобода.
«26-го перетнув кордон з боку материкової України на пункті пропуску «Чонгар» – «Джанкой» (контрольований Росією – ред.). Приїхав, вийшов за хлібом. Мене тут, виявляється, нишком сфотографували. Я навіть не знав про це, а тепер мені погрожують цими штрафами і хочуть відвезти на один день в обсерватор... Мене приходив оглядати лікар, приїжджали брали аналізи, слухали, перевіряли кожен день. І ось буквально через 10 днів приходять забирають в обсерватор», – розповів Назімов.
Він зазначив, щойого відправили в обсервацію до Євпаторії в кареті швидкої допомоги.
Повідомляється, що співробітниця Росспоживнагляду вручила Назімову постанову головного санлікаря Алушти щодо забезпечення режиму ізоляції в обсерваторі.
Окупаційна влада Криму заявляє, що на сьогодні під мединаглядом на півострові через коронавірус перебувають 2900 людей.
Українське МОЗ, щодня звітуючи про факти COVID-19, надає інформацію по всіх регіонах, крім окупованих територій Криму та Догнбасу. Доступу до перевіреної інформації щодо захворюваності там в офіційного Києва немає.
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