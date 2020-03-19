Кримського журналіста Олексія Назімова, який 26 березня повернувся з материкової частини України до анексованого Криму, 7 квітня відправили на примусову обсервацію, попри те, що йому залишився один день на самоізоляції вдома.

Про це він повідомив у коментарі проєкту Радіо Свобода.

«26-го перетнув кордон з боку материкової України на пункті пропуску «Чонгар» – «Джанкой» (контрольований Росією – ред.). Приїхав, вийшов за хлібом. Мене тут, виявляється, нишком сфотографували. Я навіть не знав про це, а тепер мені погрожують цими штрафами і хочуть відвезти на один день в обсерватор... Мене приходив оглядати лікар, приїжджали брали аналізи, слухали, перевіряли кожен день. І ось буквально через 10 днів приходять забирають в обсерватор», – розповів Назімов.

Він зазначив, щойого відправили в обсервацію до Євпаторії в кареті швидкої допомоги.

Повідомляється, що співробітниця Росспоживнагляду вручила Назімову постанову головного санлікаря Алушти щодо забезпечення режиму ізоляції в обсерваторі.

Окупаційна влада Криму заявляє, що на сьогодні під мединаглядом на півострові через коронавірус перебувають 2900 людей.

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