У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
|20:40 07.04.2020
|Молдова
У Молдові коронавірусом заразилися 257 медичних працівників – це понад чверть від загального числа заражених у країні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.
Всього у Молдові коронавірус виявили у 965 людей, 77 з них перебувають у важкому стані.
40 людей видужали і виписані з лікарень.
Серед заражених – 257 медиків. Зокрема, 88 - це медсестри, 76 - медичний персонал, 70 - лікарі, 19 - лікарі швидкої допомоги, три - фармацевти і фельдшер.
Нагадаємо, 17 березня Молдова на 2 місяці запровадила надзвичайний стан, а 24 березня заборонила прогулянки у парках та інших громадських місцях і залучила армію до охорони громадського порядку.
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