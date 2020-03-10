У Молдові коронавірусом заразилися 257 медичних працівників – це понад чверть від загального числа заражених у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Всього у Молдові коронавірус виявили у 965 людей, 77 з них перебувають у важкому стані.

40 людей видужали і виписані з лікарень.

Серед заражених – 257 медиків. Зокрема, 88 - це медсестри, 76 - медичний персонал, 70 - лікарі, 19 - лікарі швидкої допомоги, три - фармацевти і фельдшер.

Нагадаємо, 17 березня Молдова на 2 місяці запровадила надзвичайний стан, а 24 березня заборонила прогулянки у парках та інших громадських місцях і залучила армію до охорони громадського порядку.