Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19

20:30 07.04.2020   Болгария

Болгарські депутати проголосували за те, щоб перерахувати свою і зарплату урядовців у бюджет Міністерства охорони здоров’я на період дії надзвичайного стану, оголошеного для боротьби зі спалахом коронавірусу.

Таке рішення підтримали 140 із 240 законодавців Національнтих зборів Болгарії, повідомляє Радіо Свобода.

Тим часом високопоставленого чиновника у посольстві Болгарії в Гаазі відкликали після того, як з’ясувалося, що він незаконно стягував плату з відвідувачів, які зверталися за допомогою в консульство, називаючи це «податком на коронавірус». 7 квітня МЗС Богарії заявив, що чиновник збирав 5 євро у болгар, які відвідаували посольство, і 10 євро у громадян інших країн.

«Така поведінка абсолютно несумісна з болгарською дипломатичною службою і в жодному разі неприпустима», – заявила міністр закордонних справ Болгарії Єкатеріна Захарієва.

Надзвичайний стан у Болгарії ввели 13 березня. Школи і більшість магазинів закриті, обмежено міжміські поїздки і доступ в парки. Виїзд за кордон закритий.

Наразі в Болгарії зареєстровано 565 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, померли 22 людини.



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