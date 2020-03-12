Лікарі державних лікарень по всій Греції у вівторок влаштували акції протесту, вимагаючи збільшення кількості медичного персоналу, ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, кращих засобів захисту та мобілізації приватних клінік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Члени лікарських профспілок, одягнені в маски і дотримуючись необхідної дистанції, зібралися біля своїх лікарень з транспарантами, на яких було, серед іншого, написано: "Покриті роти все ще мають голос".

В одній з лікарень у центрі Афін виникла напруга, коли поліція намагалася розігнати натовп. Але врешті-решт поліція дозволила медикам завершити протест.

Крім кількох лікарень в Афінах, подібні акції протесту відбулися і в інших містах по всій країні. Біля кожної лікарні зібрались кілька десятків лікарів та медсестер.

Станом на вівторок у Греції понад 1700 осіб заразились коронавірусом, 81 людина загинула.

Напередодні грецький уряд оголосив суворіші карантинні заходи для островів Міконос і Санторіні, які є одними з головних туристичних напрямків країни.