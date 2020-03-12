У Греції лікарі протестували через брак засобів захисту і медперсоналу
|20:20 07.04.2020
|Греция
Лікарі державних лікарень по всій Греції у вівторок влаштували акції протесту, вимагаючи збільшення кількості медичного персоналу, ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, кращих засобів захисту та мобілізації приватних клінік.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Члени лікарських профспілок, одягнені в маски і дотримуючись необхідної дистанції, зібралися біля своїх лікарень з транспарантами, на яких було, серед іншого, написано: "Покриті роти все ще мають голос".
В одній з лікарень у центрі Афін виникла напруга, коли поліція намагалася розігнати натовп. Але врешті-решт поліція дозволила медикам завершити протест.
Крім кількох лікарень в Афінах, подібні акції протесту відбулися і в інших містах по всій країні. Біля кожної лікарні зібрались кілька десятків лікарів та медсестер.
Станом на вівторок у Греції понад 1700 осіб заразились коронавірусом, 81 людина загинула.
Напередодні грецький уряд оголосив суворіші карантинні заходи для островів Міконос і Санторіні, які є одними з головних туристичних напрямків країни.
Ще на цю тему:
ООН попереджає про масштабний голод через пандемію
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
З Греції евакуювали групу українських спортсменів
Греція зробить антисептики з тонн конфіскованого алкоголю
Перша людина померла від коронавірусу в Греції
Греція не закриватиме кордони через коронавірус – Єврокомісія
У Греції зафіксували ще два випадки коронавірусу
Суд Греции приравнял электронные сигареты к обычным
Греция вовлекает Эстонию в конфликт с корпорацией ROCHE
Греция выносит вопрос о доступности лекарств на Совет Европы
Первый в Греции крематорий построят в городе Патра